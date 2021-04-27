Омбудсмен: нетерпимость общества “вышла из шкафа”
Foto: LETA

Нетерпимость общества ко всему отличному в последнее время “вышла из шкафа”, в интервью Латвийскому радио сказал омбудсмен Юрис Янсонс, передает LETA.

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Общество довольно нетерпимо, это показывают некоторые публичные комментарии, сказал Янсонс. По его словам, с тех пор как Бюро омбудсмена проводило исследование о призывах ненависти, ситуация не изменилась в лучшую сторону.

Янсонс отметил, что в бюро всё чаще обращаются люди с вопросами, которые затрагивают сексуальную ориентацию. “Чем больше об этом говорят в публичном пространстве, тем больше люди обращаются. С одной стороны, это хорошо, что люди обращаются и не боятся защищать свои права, но, с другой стороны, это плохой сигнал обществу о проблеме, с которой надо разобраться”, - сказал омбудсмен.

Должностное лицо считает, что уровень нетерпимости не растет, а становится видимым. “Это проблема, которая была латентной и очень скрытой, но сейчас она выходит на свет. Проблема выходит из шкафа.”

Янсонс отметил, что раскрывать преступления на почве ненависти очень сложно и это сильно зависит от профессионализма и компетенции конкретных работников полиции. В случае таких преступлений надо доказать мотив, что намного сложнее, чем констатировать кражу, указал омбудсмен.

Комментируя поджог человека в Тукумсе, Янсонс отметил, что прозвучала информация о том, что пострадавшему поступали угрозы и он обращался в полицию, однако сотрудники отказались возбуждать уголовное дело. По мнению омбудсмена, крайне важно понять, почему полиция отказалась возбуждать уголовное дело и есть ли связь между этими эпизодами.

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