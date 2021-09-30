Омбудсмен: обязательная вакцинация для отдельных профессий - это легитимная мера по борьбе с Covid-19
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Принятое правительством новое регулирование по ограничению распространения Covid-19, которое предусматривает для представителей отдельных профессий обязательную вакцинацию, является легитимным способом, как уменьшить в Латвии распространение инфекции, заявил Латвийскому радио омбудсмен Юрис Янсонс.

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Он отметил, что правительство должно предпринимать необходимые меры и найти легитимный способ ограничения Covid-19. Правительство выбрало легитимную модель, когда ковид-сертификаты требуют у людей, которые работают в тесном контакте с другими людьми.

Янсонс напомнил, что уже сейчас в законе о труде есть нормы, согласно которым работодатель должен обеспечивать безопасные условия труда.

В то же время омбудсмен указал, что проблематичными для работодателей могут быть ситуации, когда люди отказываются вакцинироваться.

Также он отметил, что новое регулирование настолько обширно, что со стороны правительства необходимо гораздо больше разъяснительной работы, чтобы люди в концентрированном виде получили информацию об основных требованиях.

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LETA

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