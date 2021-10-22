Омбудсмен поддерживает обоснованные антиковидные ограничения, но признает риск судебных дел
Foto: LETA

Нужно поддерживать обоснованные, рационально разъясненные общественности антиковидные ограничения, заявил сегодня омбудсмен Юрис Янсонс на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией.

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Он заявил, что Бюро госуполномоченного по правам человека поддерживает решения правительства и парламента по различным ограничениям, но при условии, что они обоснованы и рационально объяснены общественности, чтобы общественность могла понять, почему они были приняты.

По словам омбудсмена, с юридической точки зрения остается еще немало "копий, которые нужно сломать", потому что есть возможные риски конституционного или других судебных разбирательств.

Однако теперь правительство и парламент должны принять решения по ограничению распространения Covid-19, и это политическое решение относительно того, насколько серьезны ограничения и как их реализовать, сказал Янсонс.

Он подчеркнул, что общественности необходимо больше информации, чтобы граждане, в том числе работодатели и сотрудники, понимали, чего ожидать, и были должным образом проинформированы о принятых решениях.

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LETA

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LETA

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Коронавирус пандемия Covid-19 Юрис Янсонс
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