Омбудсмен призывает остановить прием новых клиентов в центры соцухода

Омбудсмен Юрис Янсонс призывает до 1 января 2024 года прекратить прием новых клиентов в центры социального ухода, чтобы перейти на социальные услуги, не подразумевающие изоляции клиентов от общества.

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В письме премьер-министру Кришьянису Кариньшу (Новое Единство) омбудсмен указал, что в прошлом году центры соцухода покинули 24 человека, из которых 19 продолжают получать социальные услуги по месту жительства. Тогда как в центры поступили 206 человек, а на очереди находится 391 человек. То есть, в 2020 году продолжает доминировать уход в учреждениях, считает омбудсмен.

Во время визитов в центры соцухода Бюро омбудсмена продолжает констатировать одни и те же нарушения прав человека, на которые ведомство указывает уже много лет подряд. Это значит, что приведение в порядок инфраструктуры центров не улучшило качество социальных и реабилитационных услуг. Бюро продолжает получать жалобы на центры соцухода, которые указывают на то, что политика государства не направлена на обеспечение интересов и уважительного отношения к людям с инвалидностью.

"В результате в Латвии сформировался относительно большой круг людей, которые свою жизнь проводят живя изолированно от общества и в результате ухода в учреждениях полностью или частично теряют навыки предыдущей жизни, и, что самое печальное, — смысл жизни", — указал омбудсмен.

Эту проблему призван решить проект деинституционализации, однако до его конца остались три года и в Латвии до сих пор не доступны социальные услуги по месту жительства. Кроме того, Бюро омбудсмена пришло к выводу, что у работников центров соцухода нет навыков, позволяющих подготовить клиентов к самостоятельной жизни в обществе. В Латвии не хватает дневных центров, групповых квартир и специализированных мастерских, а также поддерживающего персонала для людей с душевными расстройствами.

Хотя Министерство благосостояния утверждает, что проект деинституционализации уже дал результаты и 468 лиц получают социальные услуги по месту жительства, Бюро омбудсмена усомнилось в оценке учреждения. Согласно информации в распоряжении бюро, многие клиенты закрытых государственных центров соцухода были переведены в более крупные центры, из-за чего снизилось их качество жизни. К тому же все еще существует очередь на место в центрах соцухода.

Самоуправления Бюро омбудсмена сообщили, что закрытию центров соцухода препятствует нехватка специалистов и недостаточное финансирование. Кроме того, в распоряжении самоуправлений нет ясной информации о том, какую государственную поддержку они смогут получить после завершения деинституционализации.