Омбудсмен рассказала, на какие случаи страхования чаще всего жалуются латвийцы

В 2021 году омбудсмен Латвийской ассоциации страховщиков (ЛАС) получил 32 жалобы клиентов на страховые услуги, наибольшее количество заявлений поступило по случаям страхования имущества. Четверть обращений клиентов удовлетворены решением омбудсмена, сообщается в пресс-релизе ЛАС.

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В прошлом году омбудсмен ЛАС рассмотрел 28 жалоб и принял различные решения. Полностью или частично удовлетворены 7 жалоб клиентов, отклонены — 18. По трем жалобам клиент и страховщик достигли мирного соглашения.

Больше всего жалоб касаются сферы страхования имущества. Таких жалоб было 18. Пять жалоб касались страхования KASKO, по три жалобы — страхования от несчастных случаев и медицинских страховок, две — страхования путешествий и еще одна — страхования жизни.

Следует отметить, что с претензиями по случаям OCTA клиенты могут обращаться в Латвийское бюро автостраховщиков.

Основными причинами споров являются различное толкование условий страхования клиентом и страховщиком, разная оценка фактических обстоятельств, неясность условий договора страхования, разногласия по размеру страхового возмещения и незастрахованным или ошибочно отказавшимся от них страховым возмещениям и немотивированные или ошибочно обоснованные отказы страховщика в выплате страхового возмещения.

Омбудсмен ЛАС Кристина Петерсоне для уменьшения количества споров рекомендует клиентам внимательно читать условия договоров страхования, а страховщикам — подробнее разъяснять условия этих договоров.

"Я занимаю должность омбудсмена ЛАС в течение длительного времени и могу сделать четкий вывод о главной причине жалоб клиентов — она заключается в недостатке информации или проблеме коммуникации. Заказчик ничего не понял, но не переспросил, страховщик не предоставил полной, простой и однозначной информации или обе стороны по-разному понимают условия договора, но не обсудили их между собой", — сказала Петерсоне.