Омбудсмен: школа должна обеспечивать абсолютно все, что требуется в классе

Школа должна обеспечивать абсолютно все, что необходимо в классе для освоения учебной программы, заявил омбудсмен Юрис Янсонс в программе Rīta panorāma на Латвийском телевидении (LTV).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам Янсонса, поступают сигналы, что в классный или школьный фонд с родителей собирают деньги, которые пойдут на благоустройство кабинетов.

Янсон подчеркнул, что такой сбор средств наказуем, если он проводится на уровне администрации.

Родители со своей стороны должны обеспечивать, например, спортивную форму ребенку.

До 19 июля Янсонс просит родителей сообщать о муниципальных учебных заведениях, которые требуют, чтобы родители покупали необходимые для учебы вещи. Информацию можно подавать электронно, используя форму на сайте — здесь.