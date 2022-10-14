Омбудсмен: в законопроекте о военном призыве есть риски для прав человека

В нынешней редакции законопроекта о службе государственной обороны много недостатков, в том числе — риски для прав человека, заключил омбудсмен Юрис Янсонс. Он согласен, что в нынешней геополитической ситуации важно обеспечить достаточное число людей, способных защищать государство, однако важно устранить юридические и концептуальные неточности.

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Во-первых, это касается того, что служба будет обязательна именно для мужчин. Омбудсмен считает, что полноценной дискуссии о причинах такого решения не было, и следует найти объяснение такому разному обращению к людям в зависимости от их пола.

Во-вторых, важно определить законом, есть ли у человека право выбрать исполнение гражданской службы, если по каким-то причинам человек не хочет исполнять оборонную службу. Хотя Минобороны заявило, что такая возможность будет доступна, на данный момент закон этого не гарантирует.

Также в законопроекте не говорится о том, что программа государственной обороны для студентов высших учебных заведений будет доступна лишь небольшому числу студентов — пока что предусматривается около 300 мест, а студенты параллельно учебе должны будут проходить службу в Земессардзе.

В третьих, указывает омбудсмен, законопроект предусматривает возможность выполнять службу альтернативными способами, однако также в нем оговаривается, что "первоочередное внимание уделяется обеспечению кадрами, необходимыми для выполнения задач, поставленных Национальными Вооруженными Силами".

Омбудсмен считает, что законодатель должен быть честен и открыт перед обществом, четко и конкретно сообщая, что возможности выбора будут зависеть от потребностей Национальных вооруженных сил. Все упомянутые вопросы необходимо тщательно обсудить и ясно отразить в материалах законодательного процесса.