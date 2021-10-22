Omniva будет работать в круглосуточном режиме семь дней в неделю

В связи с ограничениями на очную торговлю и ожидающимся ростом объемов посылок, предприятие доставки SIA Omniva в условиях чрезвычайной ситуации переходит на круглосуточный режим работы все семь дней в неделю.

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В компании пояснили, что сейчас планируется проработать в этом режиме весь период чрезвычайной ситуации до 11 января следующего года. "Учитывая темпы охвата вакцинацией, мы ожидаем, что будет группа людей, которые не смогли пройти вакцинацию и которым не смогут закупаться в определенных торговых местах и после 15 ноября. Кроме того, приближается Рождество. Это самое загруженное время для бизнеса курьерских услуг вне зависимости от чрезвычайной ситуации", — заявили в компании.

Omniva призывает клиентов как можно быстрее собирать свои посылки из автоматов.

Переход на рабочее время 24/7 означает, что Центр поддержки клиентов Omniva будет отвечать на телефонные звонки и обслуживать поданные заявки 24 часа в сутки. Персонал, занятый сортировкой и складированием, также будет работать круглосуточно. Курьеры будут доставлять посылки в автоматы чаще одного раза в день, работа продолжится и по воскресеньям.

С 1 ноября все сотрудники Omniva, которые будут работать в прямом контакте с клиентами компании — например, курьеры — будут выполнять свои обязанности только при наличии цифрового сертификата Covid-19, подтверждающего вакцинацию или перенесенную болезнь.