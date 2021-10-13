Omniva: заказывать в интернете рождественские посылки лучше уже в октябре. Доставка может запаздывать

Сейчас самое подходящее время для того, чтобы заранее заказать рождественские посылки, поскольку вскоре начнется покупательская лихорадка по всему миру. Это создаст заторы на линиях международной доставки, напомнило в среду BNS эстонское государственное предприятие Eesti Post, использующее бренд Omniva. Советы эстонцев актуальны и для латвийцев.

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По словам члена правления Eesti Post Кристи Унт, количество посылок ежегодно увеличивается в несколько раз, поэтому в предрождественский период международная доставка авиатранспортом товаров, купленных в зарубежных интернет-магазинах, может задерживаться. Лучше оформить заказ на посылку загодя, чтобы не тревожиться из-за продления срока доставки, обусловленного увеличением количества посылок.

Как отметила Унт, подарок, выбранный в спешке, далеко не так хорош, как тщательно продуманный подарок. Интернет-торговля обеспечивает больший выбор и позволяет находить лучшие подарки.

"Если вы хотите удивить своих близких, подумайте заранее о том, что действительно доставило бы им радость, и закажите рождественские подарки заблаговременно. Интернет-магазины всего мира в вашем распоряжении", — сказала она.

"Если хорошо искать, то в интернет-магазинах зачастую можно найти более выгодные предложения, чем в обычном магазине. Также стоит следить за осенними распродажами, например, э-понедельник, 11.11, Черная пятница и Cyber Monday (Киберпонедельник), когда можно приобрести некоторые подарки в разы дешевле", — пояснила Унт.

Заказывать рождественские посылки лучше заблаговременно, с учетом того, что в предрождественский период логистические и почтовые предприятия всего мира продлевают сроки международной доставки. "Исходите из указываемых продавцами позднейших сроков доставки", — посоветовала Унт.

Важно заранее ознакомиться с условиями доставки: бесплатная доставка отправления занимает больше времени, чем платная доставка курьером. "Например, на торговой платформе AliExpress вместо бесплатной доставки стоит выбрать услугу AliExpress Standard Shipping стоимостью около полутора евро: тогда товары прибудут в Эстонию сравнительно быстро, некоторые всего лишь через полторы недели", — рассказала Унт. Полезно обратить внимание на условия возврата, в соответствии с которыми можно вернуть продукт, который не подошел.

Необходимо также указать предпочитаемые каналы получения посылок в среде minu.omniva.ee. Если все условия будут выполнены, посылки можно будет получать через посылочный автомат, в том числе свои международные посылки.

"Убедитесь в том, что заказываемый товар не включен в список запрещенных отправлений и отправлений, в случае которых действуют особые условия. Этот список находится на странице Omniva", — напомнила Кристи Унт.