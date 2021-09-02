"Они ездят на машинах, произведенных в годы советской оккупации". Левитс признал, что у работников системы внутренних дел — низкие зарплаты

Приток нелегальных мигрантов из Беларуси выявил уязвимость внутренней безопасности страны, считает президент Латвии Эгилс Левитс. Если внешняя безопасность укрепляется в соответствии со стандартами НАТО, то повышение внутренней безопасности в стране требует вливаний из госбюджета. "Нужно постепенно выравнивать большие различия в зарплатах между работниками системы внутренних дел и Национальных вооруженных сил", — признал Эгилс Левитс.

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"Пограничники защищают рубежи Латвии, но разве это правильно, что если им нужно добираться от своего места жительства места службы на границы, а это, скажем, расстояние в 30 километров, самим оплачивая бензин на такую поездку?", — такой риторический вопрос Левитс, выступая перед депутатами Сейма.

"Пожарные должны оперативно действовать, у них должна быть безопасная и современная экипировка, а они ездят на вызовы на машинах, произведенных еще в годы советской оккупации", — констатировал президент.

Эгилс Левитс отметил, что ситуация с притоком нелегальных мигрантов из Беларуси выявила уязвимость именно внутренней безопасности государства.

"Внешняя безопасность страны давно и последовательно укрепляется в соответствии со стандартами НАТО, и находится на хорошем уровне, очень хорошем уровне. Но теперь внутреннюю безопасность страны нужно укреплять так же последовательно, шаг за шагом. Усиление внутренней безопасности должно быть приоритетом на несколько лет, в том числе при принятии решения по бюджету в этом году. Мы не можем дожидаться очередного непредвиденного испытания одной из сфер внутренних дел", — сказал Левитс.

Президент считает, что, во-первых, нужно постепенно выравнивать большие различия в зарплатах между работниками системы внутренних дел и Национальных вооруженных сил. Во-вторых, Левитс косвенно признал, что ликвидация Полицейской академии стала ошибочным решением, и сейчас необходимо создавать современный учебный центр для подготовки следователей и оперативных работников. В-третьих, в условиях, когда Латвия находится в центре гибридной войны, в системе внутренних дел должно быть создано подразделение киберполиция с хорошо обученными и образованными сотрудниками.

Говоря в целом о ситуации на латвийско-белорусской границе, Левитис сказал: "Сейчас идет гибридная война против внешних границ Европейского Союза. Это — не кризис беженцев". По мнению президента, Латвия в отдельных случаях — по гуманитарным соображениям — может принять отдельных людей на определенный срок. Но главная задача — охрана границы Латвии, ЕС и НАТО.