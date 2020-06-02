Онкоцентр закупил роботов на миллион евро и не пользуется ими

Еще в прошлом году Рижская восточная клиническая больница (RAKUS) закупила трех роботов для отделения химиотерапии Латвийского центра онкологии. Вместе с программным обеспечением они стоили около миллиона евро. В апреле этого года они должны были заработать в тестовом режиме, а в мае — существенно разгрузить медсестер отделения, автоматизировав их работу. Но этого не произошло. Роботы простаивают, сообщает Латвийское радио 4.

Лекарства для химиотерапии токсичны, смешивать их вручную небезопасно. И хотя все меры предосторожности в больницах соблюдаются, работа эта считается вредной. Долгие годы лекарства для доз химиотерапии готовили специально обученные медсестры онкологических отделений. Чтобы разгрузить и без того загруженных медсестер, было решено закупить роботов.

"На ремонт помещения было выделено 600 тыс. евро — это чтобы роботы находились в трех разных помещениях. 720 тысяч стоили сами роботы, в эту сумму входило и гарантийное обслуживание. Программатура отдельно стоила 374 тысячи евро", — рассказала Илга Намнице, представитель RAKUS.

По плану этих роботов собирались опробовать в апреле, а в мае — уже запустить в работу. На одном из заседаний Комиссии Сейма по социальным делам 20 мая выяснилось, что роботы простаивают, а токсичные химические составы по-прежнему вручную смешивают медсестры. В результате страдают пациенты, из-за нехватки медсестер им приходится ждать химиотерапии по два с половиной месяца.

Робот готов к работе, но не согласованы формальности между поставщиком и заказчиком. Как пообещала Илга Намниеце, уже 2 июня больница вплотную займется решением ситуации: у правления намечена онлайн-встреча с испанскими поставщиками роботов и программного обеспечения.

"Программатура была тоже поставлена, но, к сожалению, мы считаем, что фирма не до конца выполнила свои работы, в договоре было сказано, что они обязаны эту программатуру соединить с системами программатуры в больнице. Очень важно, чтобы не было ошибок, ведь это все-таки токсичные медикаменты. И дозы должны быть точно рассчитаны", — пояснила она.