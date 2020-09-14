Онкологи: из-за нехватки тестов пациентам назначают лечение слишком поздно

В Латвии не хватает оплаченных государством персонализированных биомаркеров, которые нужны для назначения специфической терапии онкологическим больным. В результате многие пациенты не получают терапию, которая оптимально подходит к их случаю, и лечение неэффективно — если только они не делают тестирование за деньги за границей. Онкологи обратились с открытым письмом к министру здравоохранения Илзе Винькеле и депутатам Сейма с просьбой увеличить количество этих тестов.

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Индивидуально подобранная терапия, учитывающая историю болезни, физиологическое состояние организма, характеристику опухоли и генетические мутации, позволяет сделать лечение более эффективным. Для того, чтобы подобрать такую терапию, делают тесты на биомаркеры, исследуя морфологию опухоли и возможные изменения в хромосомах.

Из 21 маркера государство оплачивает менее 10 — остальные оплачивают пациенты или производители лекарств, а тесты производятся не в Латвии, а в соседних странах — таким образом вместо латвийской системы здравоохранения поддерживается иностранная, подчеркивают онкологи.

"Во всем мире в онкологии сейчас используется персонализированное лечение, которое обеспечивает гораздо лучший результат, чем в том случае, когда для лечения пациента используется терапия, предназначенная для большой группы пациентов. Не всем пациентам подходит одна и та же терапия. В результате страдает пациент, а государственные средства, и без того ограниченные, используются нерационально, потому что во многих случаях тратится время и ресурсы на применение неэффективных медикаментов", — отмечает Янис Эглитис, глава Латвийской ассоциации онкологов.

Вальтер Болевицс, директор Ассоциации международных инновационных фармацевтических фирм, добавляет, что Латвия — одна из немногих стран Европы, где вопрос тестирования с помощью биомаркеров не решается уже много лет, что фактически блокирует появление в Латвии персонализированной медицины, и пациенты лечатся старыми методами.

Сумма, которая необходима на исправление этого, не так велика — всего 800 000 евро в год. Это позволит обеспечить биомаркерами всех пациентов, которым необходима зарегистрированная на данный момент в ЕС специализированная терапия и иммунотерапия.