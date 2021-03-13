Онлайн-беседы и зарплата как в армии. У МВД есть план, как улучшить жизнь полицейских

Обои и линолеум не менялись десятилетиями и все в дырах. Время от времени пропадает электричество. Системы вентиляции нет, зимой из оконных щелей дует. Журналисты Re:Baltica побывали в участке полиции "Центрс" на улице Матиса в Риге, однако, сегодня так выглядят многие участки полиции. Впрочем, у Министерства внутренних дел есть решение, как улучшить жизнь полицейских.

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Ответственный за отрасль министр внутренних дел Сандис Гиргенс обещает, что проблему плачевного состояния региональных участков полиции будут решать за счет строительства новых типовых проектов, где под одной крышей объединят несколько служб — это так называемые центры управления катастрофами. Где-то это будут полиция и пожарные, где-то - к ним добавят и скорую. Что касается Риги, то сейчас идут разговоры об объединении участков. "В планах найти 2-3 крупных объекта, приспособить и использовать для нужд Государственной полиции. В них можно объединить несколько участков", - говорит Гиргенс. На реализацию этого плана из госбюджета в этом и следующем году потребуется 12 миллионов евро.

В ноябре прошлого года правительство поддержало идею о реформе отрасли внутренних дел, однако, это не значит, что деньги на эти цели были найдены. По подсчетам МВД, на строительство региональных участков необходимо 196 млн евро. Гиргенс на средства из госбюджета не надеется - финансирование будут пытаться привлечь из еврофондов.

Дополнительно МВД хочет просить из госбюджета 15 млн евро на финансирование новых объектов в Кандаве, Саулкрастах, Дагде, Иецаве, Илуксте, Руйиене и Приекуле.

В ходе опроса бывших работников полиции выяснилось, что 48% из них остались бы на службе, если бы им увеличили зарплату; 42% ответили, что ушли, так как захотели что-то поменять в жизни - не устраивала рабочая среда, график, зарплата.

Один из полицейских, пожелавший остаться неизвестным, указал в разговоре с Re:Baltica, что с радостью отказался бы от своей работы в охранной фирме, если бы получил в полиции прибавку к зарплате в размере 200 евро. В свою очередь, другой ушел из полиции, так как на новом рабочем месте ему предложили на 300 евро больше.

Проблемы низких зарплат планируют решать с помощью новой модели оплаты труда, которую весной МВД планирует подать на рассмотрение правительству и жизнеспособность которой станет ясна после обсуждения бюджета осенью. В качестве отправной точки Гиргенс назвал армию, где служащий получает 900 евро после уплаты налогов.

Предположительно на повышение зарплат требуется 40 млн евро. Министр признает, что на такую крупную сумму не надеется. "Необходимо достичь концептуального соглашения об изменения системы оплаты труда. Я не говорю, что есть возможность увеличить зарплату всем здесь и сейчас. Будем реалистами - если денег нет, то их нет. Считаю, что нужно делать как с медиками - нужен график, когда мы сможем достичь конкретного уровня зарплат, при котором полицейский получает не менее 1000 евро на руки".

Планируется также ликвидировать часть длительно пустующих штатных мест, так как понятно, что они не будут заполнены. Однако, когда это произойдет, министр ответить затруднился, добавив лишь, что нынешним работникам, беспокоиться не стоит.

"В государственной полиции длительное время вакантными остаются 1200 должностей, к тому же две три без финансового покрытия. За десять лет только в 2014 году число полицейских немного выросло. В остальные годы число должностных лиц медленно снижается. Нет никаких иллюзий, что число работников может увеличиться настолько, сколько есть вакансий и содержать неукомплектованным столь большой штат, просто нецелесообразно", - отметил начальник Государственной полиции Армандс Рукс.

Ещё один вариант, как разгрузить полицию - освободить от охраны специальных объектов - Генеральной прокуратуры, Рижского центра психиатрии и наркологии, Рижской еврейской религиозной общины, здания Сейма в Юрмале.

Решение проблем с оплатой труда и ремонтом участков - Госполиция не сможет решить сама, однако кое-что можно сделать и без денег - речь идет об отношении прямых руководителей к своим подчиненным, которые уходят со службы, так как чувствуют себя непонятыми и униженными.

Рукс проблему осознает и постарается исправить. Один из вариантов - регулярные онлайн-беседы с обычными полицейскими. Второе — ротация начальников участков, которая продолжится. "Оцениваем, смотрим. Есть места, откуда кадры не бегут, а есть, откуда бегут. От руководства многое зависит", - говорит Рукс.