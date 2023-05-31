31 мая депутаты Сейма Латвии голосует за нового президента страны. На этот пост претендуют три кандидата: предприниматель Улдис Пиленс, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и эксперт в области госуправления, еврочиновница Элина Пинто. Delfi следит за происходящим в режиме онлайн.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ЛАТВИИ

Во всей Латвии сейчас обеденное время. Слуги народа из Сейма также отправились подкрепиться, возможно, чтобы в третьем чтении случайно не проголосовать за неправильного кандидата.

Согласно неофициальной информации в распоряжении агентства LETA, оппозиционная партия "Прогрессивные" в третьем туре голосования может отдать свои голоса за Ринкевича. "Прогрессивные" приняли решение в промежутках между голосованиями, однако не будут раскрывать карты до третьего тура. У "Прогрессивных" 10 депутатов, в первых двух турах Ринкевичу отдали голоса 26 депутатов "Нового Единства" и 16 депутатов от СЗК. Судьба третьего тура - и избрания главы государства- в руках "Прогрессивных".

Элина Пинто не избралась президентом. Но само участие в выборах дало ей колоссальную пиар-раскрутку. Теперь вопрос, как она распорядится этим полученным капиталом. Мы же напоминаем о том, кто такая Элина Пинто.https://www.delfi.lv/article.php?id=55533908

После выбывания Элины Пинто главный вопрос - кому отдадут голос в третьем туре 10 депутатов от "Прогрессивных"? Если Эдгару Ринкевичу, то он изберется в третьем туре на 52 голосах (26 - "Новое Единство", 16 - СЗК и 10 - "Прогрессивные")

Элина Пинто покинула зал заседаний Сейма под овации некоторых депутатов.

В ходе второго голосования президент также не избран.За Пиленса проголосовали 25 депутатов, против были 62.За Ринкевича - 42 голоса "за", против 45За Пинто - 10 "за", 77 против. Элина Пинто выбывает из президентской гонки, в третье голосование проходят Эдгар Ринкевич и Улдис Пиленс.

Национальное объединение не заинтересовано в избрании Эдгара Ринкевича президентом на голосах "Прогрессивных", заявил агентству LETA политолог Филипп Раевский. У Нацобъединения и "Прогрессивных" немало идеологических противоречий: у политических сил не сходятся мнения о ратификации Стамбульской конвенции и правовом признании гражданского партнерства. Сейчас главная интрига выборов - если во втором туре с дистанции сойдет Элина Пинто, то кому из двух кандидатов - Пиленсу или Ринкевичу - достанутся 10 голосов "Прогрессивных" в третьем туре. Если в третьем туре Ринкевича поддержат 26 депутатов "Нового Единства", 16 депутатов СЗК и 10 "Прогрессивных", он будет избран президентом. Но пока - ждем результатов второго тура.

Вот так выглядит момент вскрытия урны и начала подсчета голосов.Фото: LETA

Пока идет подсчет голосов, напоминаем любопытные факты о трех кандидатах в президенты. https://www.delfi.lv/article.php?id=55607700

Глава фракции "Стабильность!" Алексей Росликов сообщил порталу Delfi, что в обоих турах голосования его партия проголосовала против всех кандидатов. Росликов уверен, что победителем сегодня может выйти Ринкевич. Однако, если президент все же не будет избран, партия намерена выдвинуть своего кандидата.

Второй тур голосования завершился в 12:20. Представитель СЗК Аугустс Бригманис заявил порталу Delfi, что его партия и во втором туре проголосовала за Ринкевича, однако формирование нового правительства никто с фракцией СЗК не обсуждал.

В 12.20 закончится второе голосование, объявил спикер Сейма Эдвардс Смилтенс

13 депутатов от Национального объединения не участвовали в голосовании вообще, как и пообещал лидер политической силы Райвис Дзинтарс. Всего голосовали 87 из 100 депутатов

В первом голосовании приняли участие 87 депутатов, из которых 10 проголосовали против всех кандидатов в президенты. Такую позицию заняли 10 депутатов "Стабильности" Алексея Росликова

Пока депутаты голосуют, напоминаем, что говорил Улдис Пиленс в статусе уже кандидата в президенты. https://www.delfi.lv/article.php?id=55560470

Элина Пинто, судя по всему, получила поддержку только 10 депутатов от "Прогрессивных". Еще до выборов говорили о том, что "Прогрессивные" используют президентскую кампанию для раскрутки Пинто. Ходили и слухи о том, что она может в июне 2024 года баллотироваться в Европарламент

Пиленс, как и прогнозировалось, получил 25 голосов. Его кандидатуру поддержали 15 депутатов от "Объединенного списка", 9 депутатов от "Латвии на первом месте" и независимый депутат Глория Гревцова

16 депутатов Союза "зеленых" и крестьян проголосовали за Эдгара Ринкевича вместе с 26 депутатами "Нового Единства". Если после второго тура, когда скорее всего с дистанции сойдет Элина Пинто, 10 депутатов от "Прогрессивных" отдадут свои голоса в третьем туре Ринкевичу, то, вероятно, он может быть избран президентом.

Согласно законодательству, депутаты дважды голосуют за всех выдвинутых кандидатов в президенты. После второго голосования из президентской гонки выбывает кандидат, набравший меньше всего голосов. Видимо, это Элина Пинто. В третьем туре основная битва будет между Эдгаром Ринкевичем и Улдисом Пиленсом

Депутаты готовятся ко второму голосованию.

В ходе первого голосования президент не избран.За Пиленса проголосовали 25 депутатов, против были 62.За Ринкевича - 42 голоса "за", против 45За Пинто - 10 "за", 77 против.

Дан звонок, депутатов созывают на заседание, на котором через 5 минут объявят результаты первого голосования

Эти депутаты (по одному от каждой фракции Сейма) ведут подсчет голосов. https://twitter.com/RihardsKols/status/1663820709045448705?ref_src=twsrc%5Etfw

К оглашению результатов первого голосования в парламент прибыл министр внутренних дел Марис Кучинскис. Вот и министры начали появляться в здании Сейма.

В парламент пришел экс-президент Латвии Валдис Затлерс. С одним из кандидатов в президенты - Эдгаром Ринкевичем - Затлерс хорошо знаком. Ринкевич был главой Президентской канцелярии Затлерса до того, как занял пост министра иностранных дел.

У входа в Сейм пикет проводит партия "Суверенная власть". Они выступают за народные выборы президента. Напомним, что партия не преодолела барьер в 5%, чтобы быть избранной в парламент.Фото: DELFI

Пока идет подсчет голосов напоминаем, что говорили кандидаты в президенты о ситуации с гражданами России, которым, чтобы сохранить вид на жительство в Латвии, надо сдать экзамен по латышскому языку. https://www.delfi.lv/article.php?id=55602338

Голосование закончилось. Начался подсчет голосов.

Элина Пинто перед заседанием Сейма дает интервью. Фото - LETA

Через пять минут в Сейме завершится голосование и начнут считать голоса

Оказывается рядом с Ринкевичем сидел его конкурент Улдис Пиленс. Фото - LETA

Эдгар Ринкевич во время парламентских дебатов, фото - LETA

В Сейме началось первое голосование, некоторые депутаты сделали свой выбор раньше других и покинули стены парламента, чтобы перекурить или просто подышать свежим воздухом. Так, например, одними из первых, кто уже сделал свой выбор, оказались не принадлежащая к фракциям Глория Гревцов и депутат от Нацблока Гиртс Лапиньш. Вскоре в фойе Сейма появилась и Антонина Ненашева от "Прогрессивных", которая, судя по всему, отдала свой голос за Элину Пинто.

Пока депутаты голосуют (это будет продолжаться 40-50 минут как минимум) напоминаем биографии, яркие цитаты трех кандидатов в депутаты. Здесь - можно почитать об Элине Пинто, а также посмотреть интервью с ней на Delfi TV https://www.delfi.lv/article.php?id=55570334

НАЧАЛОСЬ ПЕРВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Колс объясняет депутатам - в бюллетене можно ставить только крестики (ну можно назвать их плюсиками) и никакие другие отметки. Мы еще раз напоминаем о том как будет проходить процедура голосования:https://www.delfi.lv/article.php?id=55608516

Представитель счетной комиссии, депутат от Нацобъединения Рихардс Колс объясняет коллегам, как будет проходить голосование. Напоминаем: депутаты голосуют открыто, именными бюллетенями, опуская их в установленную урну

После неудачного прерывания голосования Эдвардс Смилтенс поднялся на трибуну и отметил, что президентские выборы – это большая ответственность. "Чтобы не было спекуляций о том, что модель парламентской республики должна быть изменена, на выборах нужны настоящие кандидаты, настоящие конкуренты и настоящие выборы", — сказал Смилтенс, похвалив всех трех кандидатов, отметив, что каждый из них был бы достоин исполнять обязанности президента. Смилтенс также напомнил, что необходим четкий и чистый избирательный процесс, заявив, что вокруг должности президента не должно быть "политического рынка".

Дебаты завершились. Судя по всему дело идет к первому кругу голосования

Лайла Расима, депутат от "Прогрессивных", благодарит Элину Пинто от имени женщин, которым кандидат в президенты показала позитивный пример, вступив в президентскую гонку.

Депутаты Сейма решили продолжать дебаты без перерыва. За это проголосовали 89 депутатов. Обычно перерыв объявляется в 10.30.

Депутат "Латвии на первом месте" Линда Лиепиня обратилась с трибуны к Эдгару Ринкевичу, заявив, что большинство латвийского общества не готово принять президента, который не является носителем традиционных ценностей.Напомним, что Эдгар Ринкевич в 2014 году первым из государственных должностных лиц совершил каминг-аут, публично сообщив о своей гомосексуальности. Ринкевич - сторонник ратификации Стамбульской конвенции и правового урегулирования гражданского партнерства.

Глава фракции Союза "зеленых" и крестьян Валайнис, перечислив высокие требования к президенту, так и не сообщил, кому политическая сила отдаст свои голоса. На выборах у СЗК "золотая акция", и СЗК играет на повышение. Когда Валайнис начал свою речь - зал замер. Но так и выдохнул, не услышав имени и фамилии.

Перед выступлением главы фракции СЗК Виктора Валайниса зал замер. "Сейчас самое геополитически напряженное время за последние 100 лет. Это изменило то, как мы должны вести внешнюю политику и сколько реформ мы должны провести во внутренней политике. Поэтому нам нужно выбрать самого профессионального президента, вне зависимости от его партийной принадлежности", - заявил Валайнис.

Виктория Плешкане ("Стабильность!") заявила, что у коалиции два кандидата в президенты. "Если бы народ выбирал президента, то все было бы сосредоточено на кандидатах в президенты и вокруг них, но пока он избирается в Сейме, речь идет об интригах и разделении должностей", - сказала Плешкане.

Глава фракции "Прогрессивных" Яна Симановска рассказала, какими качествами должен обладать президент страны. "Поддержка в решающий момент, человечность в джунглях бюрократии, защита народа и государства, остроумие и способность говорить, говорить и слышать. Способность объединять. Способность сказать, что для матери Латвии милы все ее дети", - заявила Симановска.

Криштопанс пригрозил сбором подписей за роспуск Сейма. Ранее, в субботу, 27 мая на митинге оппозиции запустить процедуру инициирования роспуска Сейма обещали лидеры "Латвии на первом месте" и "Стабильности" Айнар Шлесерс и Алексей Росликов, соответственно.

"Я хочу поговорить о ценностях - семья, экономическое развитие и народно избранный президент. Если бы сегодня народ избирал президента, шансов у Элины Пинто и Эдгара Ринкевича было бы мало", - заявил с трибуны депутат от "Латвии на первом месте" Вилис Криштопанс.

В дебаты записались 16 депутатов, выступили около половины. Что характерно: среди записавшихся выступить нет ни одного депутата от оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян. Напоминаем: именно СЗК - обладатель "золотой акции" на президентских выборах. СЗК держит паузу, не сообщая, кого из кандидатов поддержит

За всех депутатов голосовали равноправные граждане Латвии, сказала Петравича. Напомним, что действующий президент Левитс ранее говорил, что в Сейме есть "прокремлевские" партии, и он не хочет избираться на их голосах.

Парламентарий от партии "Латвии на первом месте" Рамона Петравича заявила, что президент "не должен делить граждан на два сорта" и поэтому отдаст свой голос за Улдиса Пиленса.

Люди хотят всенародного президента, заявила депутат от "Латвии на первом месте" Рамона Петравича. Народ должен ассоциировать президента с собой, считает экс-министр благосостояния.

Депутат от "Прогрессивных" Антонина Ненашева подчеркнула, что она хочет видеть президента, который смотрит в будущее, может объединить общество и говорить не только с Латвией, но и с другими странами. Она довольна тем, что парламентарии говорят о ценностях, а не о сухих цифрах во время дебатов. "Как приятно сегодня, несмотря на разные мнения с трибуны, почувствовать настоящую демократию. Где каждый дебатирует о ценностях, а не о подсчетах", - отметила Ненашева, добавив, что отдаст свой голос за Элину Пинто, поскольку именно она тот кандидат, который позволит Латвии смотреть в будущее.

Депутат от партии "Латвия на первом месте" Марцис Йенцитис подчеркнул, что будет голосовать за Улдиса Пиленса, поскольку он его мотивирует и призвал остальных парламентариев голосовать "по зову сердца"."Я хочу предупредить, что те депутаты, которые проголосуют против своих ценностей, вы пойдете той дорогой, которой пошли "Консервативные", Павлютс и остальные", - заявил Йенцитис.

Райвис Дзинтарс: Нацобъединение не готово дать свой кредит доверия ни одному из кандидатов

Глава партии "Стабильность!" Росликов также вновь подчеркнул, что он выступает за народные выборы президента.

Росликов утверждает, что необходимо было выдвинуть одного кандидата от всех фракций, но эта возможность не была использована.

"Пиленс будет президентом, который номинирует премьер-министра, у которого будет план. Он будет президентом, который не будет преобразовывать неудачи, а будет создавать успехи. По нашему мнению, Пиленс может быть лучшим президентом для решения задач этого времени", — заявил глава фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс.

Глава оппозиционых "Прогрессивных" Бришкенс подчеркнул, что общество ждет от президента компетентности и лидерства. Бришкенс назвал всех трех кандидатов очень сильными, избегая критики кого бы то ни было, но подчеркнул, что Элина Пинто - лучшая.

Наш корреспондент сообщает, что в целом, атмосферу в Сейме в день выборов президентов можно назвать приподнятой. Депутаты и посетители заседания оделись нарядно, достав из шкафов свои лучшие костюмы. Все это немного напоминает утренник в школе. Парламентарии, с которыми удалось поговорить порталу Delfi до начала заседания, чувствуют себя уверенно в своем выборе кандидата, но некоторые по-прежнему предпочитают не раскрывать свои карты.

Дебаты в Сейме затянутся. Записались 10 депутатов, а выступает только четвертый

Шлесерс заявил с трибуны, что скорее всего президентом будет избран Ринкевич

"Это не выборы, а политический торг", - сказал с трибуны лидер "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс, процитировав политолога Илгу Крейтусе. Шлесерс еще раз подтвердил: "Латвия на первом месте" проголосует за Улдиса Пиленса.В то же время Шлесерс заявил, что "Объединенный список" сделал все, чтобы Пиленс не был избран.Шлесерс отдал должное профессионализму "Нового Единства" и самого Ринкевича. В том числе, в контексте способности проводить переговоры о поддержке своего кандидата с оппозицией. По мнению Шлесерса, страна движется к американской системе двупартийного противостояния либералов и консерваторов.

Глава фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис с трибуны Сейма пояснил, почему глава МИД Эдгар Ринкевич - лучший выбор. Внешнеполитический опыт, связи с лидерами иностранных государств, что очень важно в нынешней нервной геополитической обстановке.

Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс заявил, что президентские выборы могут повлечь за собой изменения в правительстве. Это может произойти "рано или поздно", сказал политик в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения. По словам Дзинтарса, за избрание президента придется рассчитаться. Дзинтарс не думает, что изменения в правительстве произойдут сразу и "безвкусно". Возможно, этот политический процесс займет некоторое время. Но правительство поменяется в течение срока работы 14-го Сейма, считает политик.

Началось заседание Сейма, здесь можно следить за происходящим в прямом эфире

Кариньш: Ясность будет, даже если сегодня президента не изберутИсход сегодняшних президентских выборов нельзя полностью предсказать, но в любом случае он внесет больше ясности, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в интервью программе TV3 "900 секунд". Он пояснил, что если президента не изберут, коалиция может, наконец, сесть за один стол и обсудить, что делать дальше. "До сих пор в этой возможности отказывали, но что ж, посмотрим, как пойдет", - сказал премьер.

Глава фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис твердо убежден в избрании президентом Эдгара Ринкевича. Об этом политик сообщил агентству LETA. В то же время Латковскис не уточнил, голоса каких партий гарантируют Ринкевичу победу. Сам Ринкевич, по словам Латковскиса, готов к любому исходу.

А вот, уже и начали хоронить правительство Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство")!Правительство во главе с Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство") падет в июне или незадолго до принятия бюджета на следующий год, заявил в интервью газете "Diena" один из лидеров партии "Прогрессивные", депутат Рижской думы Мартиньш Коссович, пишет агентство LETA. По его мнению, время президентских выборов, когда правящая коалиция не смогла договориться о едином кандидате, подтвердило ее раскол, так как возможность изменить состав коалиции ищут и "Новое Единство", и "Объединенный список".По словам Коссовича, правительство не способно работать и коалицию не ждет "долгая жизнь". "

Напоминаем, что правящая коалиция так и не смогла договориться об общем кандидате в президенты. И теперь две правительственных партии - "Объединенный список" и "Новое Единство" - ищут поддержку своим кандидатам Улдису Пиленсу и Эдгару Ринкевичу соответственно, у оппозиции. Это дало повод для спекуляций: итогом президентских выборов может стать распад правящей коалиции и создание нового правительства. Это добавляет интриги президентским выборам.

Пока депутаты Сейма только собираются на заседание (оно начнется в 9.00), напоминаем о самой процедуре выборов президента. Сегодня в парламенте состоится как минимум один или как максимум четыре тура голосования. По прогнозам, будет не меньше трех туров.https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/izbranie-ili-igra-na-vybyvanie-kak-deputaty-sejma-golosuyut-na-prezidentskih-vyborah.d?id=55608516

Президентом станет тот, за кого проголосуют минимум 51 из 100 депутатов Сейма.Коалиционный "Объединенный список" выдвинул предпринимателя Улдиса Пиленса. Официально о поддержке этого кандидата заявили 15 депутатов коалиционного "Объединенного списка" и 9 депутатов "Латвии на первом месте" Айнара Шлесерса, а также независимый депутат Глория Гревцова. Итого - 25 голосов.Коалиционное "Новое Единство" выдвинуло многолетнего министра иностранных дел Эдгара Ринкевича. Пока за него готовы голосовать 26 депутатов "Нового Единства". Впрочем, ходят слухи, что после первых двух туров голосования - когда с дистанции сойдет Элина Пинто - оппозиционные "Прогрессивные" могут отдать свои 10 голосов Ринкевичу. Один из главных вопросов - могут ли поддержать Ринкевича 16 депутатов от оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян? Если да - то это 52 голоса. Однако, СЗК держит интригу - и не сообщает о своем выборе. СЗК - обладатель "золотой акции" на этих выборах. Эксперту в области госуправления, еврочиновнице Элине Пинто гарантированы только 10 голосов "Прогрессивных". Если по итогам первых двух туров голосования она сойдет с дистанции - начнется самое интересное.16 депутатов оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян не сообщают о своем выборе. 13 депутатов от коалиционного Национального объединения сначала заявили, что не поддержат ни одного из кандидатов, потом - что окончательное решение будет принято только в день выборов. 10 депутатов оппозиционной "Стабильности", по словам лидера партии, "скорее всего", не поддержат ни одного из претендентов на высокий пост. Ранее "Стабильность" заявляла, что не проголосует за Ринкевича или Пинто, но рассматривала возможность поддержать Пиленса.

Старт президентской гонке, напомним, дало решение коалиционного Национального объединения выдвинуть на второй срок выдвинуть кандидатуру действующего президента Эгила Левитса. Поначалу "Новое Единство" также выразило готовность голосовать за Левитса. Однако уже 10 мая стало ясно, что действующему главе государства не удастся заручиться поддержкой хотя бы 51 голоса в Сейме, и Левитс решил больше не баллотироваться на пост президента. Трем политическим силам правящей коалиции - "Новому Единству", "Объединенному списку" и Национальному объединению - не удалось договориться о выдвижении одного общего кандидата. Это означает, что избрать президента - при наличии кандидатов от двух коалиционных партий - удастся только привлекая голоса оппозиции. Это дало повод для спекуляций о том, что по итогам президентских выборов могут произойти изменения в правящей коалиции.

Доброе утро! Сегодня в 9.00 Сейм соберется на внеочередное заседание, чтобы избрать президента Латвии на ближайшие четыре года. Портал Delfi будет следить за событиями в режиме онлайн, оставайтесь с нами.