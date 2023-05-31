ОНЛАЙН. Пиленс, Ринкевич или Пинто? Сейм решает, кому быть президентом Латвии

31 мая депутаты Сейма Латвии будут голосовать за нового президента страны. На этот пост претендуют три кандидата: предприниматель Улдис Пиленс, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и эксперт в области госуправления, еврочиновница Элина Пинто. Delfi следит за происходящим в режиме онлайн.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ЛАТВИИ

"Я хочу поговорить о ценностях - семья, экономическое развитие и народно избранный президент. Если бы сегодня народ избирал президента, шансов у Элины Пинто и Эдгара Ринкевича было бы мало", - заявил с трибуны депутат от "Латвии на первом месте" Вилис Криштопанс.

В дебаты записались 16 депутатов, выступили около половины. Что характерно: среди записавшихся выступить нет ни одного депутата от оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян. Напоминаем: именно СЗК - обладатель "золотой акции" на президентских выборах. СЗК держит паузу, не сообщая, кого из кандидатов поддержит

За всех депутатов голосовали равноправные граждане Латвии, сказала Петравича. Напомним, что действующий президент Левитс ранее говорил, что в Сейме есть "прокремлевские" партии, и он не хочет избираться на их голосах.

Парламентарий от партии "Латвии на первом месте" Рамона Петравича заявила, что президент "не должен делить граждан на два сорта" и поэтому отдаст свой голос за Улдиса Пиленса.

Люди хотят всенародного президента, заявила депутат от "Латвии на первом месте" Рамона Петравича. Народ должен ассоциировать президента с собой, считает экс-министр благосостояния.

Депутат от "Прогрессивных" Антонина Ненашева подчеркнула, что она хочет видеть президента, который смотрит в будущее, может объединить общество и говорить не только с Латвией, но и с другими странами. Она довольна тем, что парламентарии говорят о ценностях, а не о сухих цифрах во время дебатов. "Как приятно сегодня, несмотря на разные мнения с трибуны, почувствовать настоящую демократию. Где каждый дебатирует о ценностях, а не о подсчетах", - отметила Ненашева, добавив, что отдаст свой голос за Элину Пинто, поскольку именно она тот кандидат, который позволит Латвии смотреть в будущее.

Депутат от партии "Латвия на первом месте" Марцис Йенцитис подчеркнул, что будет голосовать за Улдиса Пиленса, поскольку он его мотивирует и призвал остальных парламентариев голосовать "по зову сердца"."Я хочу предупредить, что те депутаты, которые проголосуют против своих ценностей, вы пойдете той дорогой, которой пошли "Консервативные", Павлютс и остальные", - заявил Йенцитис.

Райвис Дзинтарс: Нацобъединение не готово дать свой кредит доверия ни одному из кандидатов

Глава партии "Стабильность!" Росликов также вновь подчеркнул, что он выступает за народные выборы президента.

Росликов утверждает, что необходимо было выдвинуть одного кандидата от всех фракций, но эта возможность не была использована.

"Пиленс будет президентом, который номинирует премьер-министра, у которого будет план. Он будет президентом, который не будет преобразовывать неудачи, а будет создавать успехи. По нашему мнению, Пиленс может быть лучшим президентом для решения задач этого времени", — заявил глава фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс.

Глава оппозиционых "Прогрессивных" Бришкенс подчеркнул, что общество ждет от президента компетентности и лидерства. Бришкенс назвал всех трех кандидатов очень сильными, избегая критики кого бы то ни было, но подчеркнул, что Элина Пинто - лучшая.

Наш корреспондент сообщает, что в целом, атмосферу в Сейме в день выборов президентов можно назвать приподнятой. Депутаты и посетители заседания оделись нарядно, достав из шкафов свои лучшие костюмы. Все это немного напоминает утренник в школе. Парламентарии, с которыми удалось поговорить порталу Delfi до начала заседания, чувствуют себя уверенно в своем выборе кандидата, но некоторые по-прежнему предпочитают не раскрывать свои карты.

Дебаты в Сейме затянутся. Записались 10 депутатов, а выступает только четвертый

Шлесерс заявил с трибуны, что скорее всего президентом будет избран Ринкевич

"Это не выборы, а политический торг", - сказал с трибуны лидер "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс, процитировав политолога Илгу Крейтусе. Шлесерс еще раз подтвердил: "Латвия на первом месте" проголосует за Улдиса Пиленса.В то же время Шлесерс заявил, что "Объединенный список" сделал все, чтобы Пиленс не был избран.Шлесерс отдал должное профессионализму "Нового Единства" и самого Ринкевича. В том числе, в контексте способности проводить переговоры о поддержке своего кандидата с оппозицией. По мнению Шлесерса, страна движется к американской системе двупартийного противостояния либералов и консерваторов.

Глава фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис с трибуны Сейма пояснил, почему глава МИД Эдгар Ринкевич - лучший выбор. Внешнеполитический опыт, связи с лидерами иностранных государств, что очень важно в нынешней нервной геополитической обстановке.

Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс заявил, что президентские выборы могут повлечь за собой изменения в правительстве. Это может произойти "рано или поздно", сказал политик в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения. По словам Дзинтарса, за избрание президента придется рассчитаться. Дзинтарс не думает, что изменения в правительстве произойдут сразу и "безвкусно". Возможно, этот политический процесс займет некоторое время. Но правительство поменяется в течение срока работы 14-го Сейма, считает политик.

Началось заседание Сейма, здесь можно следить за происходящим в прямом эфиреhttps://live.tiesraides.lv/saeima.lv/live2/1

Кариньш: Ясность будет, даже если сегодня президента не изберутИсход сегодняшних президентских выборов нельзя полностью предсказать, но в любом случае он внесет больше ясности, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в интервью программе TV3 "900 секунд". Он пояснил, что если президента не изберут, коалиция может, наконец, сесть за один стол и обсудить, что делать дальше. "До сих пор в этой возможности отказывали, но что ж, посмотрим, как пойдет", - сказал премьер.

Глава фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис твердо убежден в избрании президентом Эдгара Ринкевича. Об этом политик сообщил агентству LETA. В то же время Латковскис не уточнил, голоса каких партий гарантируют Ринкевичу победу. Сам Ринкевич, по словам Латковскиса, готов к любому исходу.

А вот, уже и начали хоронить правительство Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство")!Правительство во главе с Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство") падет в июне или незадолго до принятия бюджета на следующий год, заявил в интервью газете "Diena" один из лидеров партии "Прогрессивные", депутат Рижской думы Мартиньш Коссович, пишет агентство LETA. По его мнению, время президентских выборов, когда правящая коалиция не смогла договориться о едином кандидате, подтвердило ее раскол, так как возможность изменить состав коалиции ищут и "Новое Единство", и "Объединенный список".По словам Коссовича, правительство не способно работать и коалицию не ждет "долгая жизнь". "

Напоминаем, что правящая коалиция так и не смогла договориться об общем кандидате в президенты. И теперь две правительственных партии - "Объединенный список" и "Новое Единство" - ищут поддержку своим кандидатам Улдису Пиленсу и Эдгару Ринкевичу соответственно, у оппозиции. Это дало повод для спекуляций: итогом президентских выборов может стать распад правящей коалиции и создание нового правительства. Это добавляет интриги президентским выборам.

Пока депутаты Сейма только собираются на заседание (оно начнется в 9.00), напоминаем о самой процедуре выборов президента. Сегодня в парламенте состоится как минимум один или как максимум четыре тура голосования. По прогнозам, будет не меньше трех туров.https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/izbranie-ili-igra-na-vybyvanie-kak-deputaty-sejma-golosuyut-na-prezidentskih-vyborah.d?id=55608516

Президентом станет тот, за кого проголосуют минимум 51 из 100 депутатов Сейма.Коалиционный "Объединенный список" выдвинул предпринимателя Улдиса Пиленса. Официально о поддержке этого кандидата заявили 15 депутатов коалиционного "Объединенного списка" и 9 депутатов "Латвии на первом месте" Айнара Шлесерса, а также независимый депутат Глория Гревцова. Итого - 25 голосов.Коалиционное "Новое Единство" выдвинуло многолетнего министра иностранных дел Эдгара Ринкевича. Пока за него готовы голосовать 26 депутатов "Нового Единства". Впрочем, ходят слухи, что после первых двух туров голосования - когда с дистанции сойдет Элина Пинто - оппозиционные "Прогрессивные" могут отдать свои 10 голосов Ринкевичу. Один из главных вопросов - могут ли поддержать Ринкевича 16 депутатов от оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян? Если да - то это 52 голоса. Однако, СЗК держит интригу - и не сообщает о своем выборе. СЗК - обладатель "золотой акции" на этих выборах. Эксперту в области госуправления, еврочиновнице Элине Пинто гарантированы только 10 голосов "Прогрессивных". Если по итогам первых двух туров голосования она сойдет с дистанции - начнется самое интересное.16 депутатов оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян не сообщают о своем выборе. 13 депутатов от коалиционного Национального объединения сначала заявили, что не поддержат ни одного из кандидатов, потом - что окончательное решение будет принято только в день выборов. 10 депутатов оппозиционной "Стабильности", по словам лидера партии, "скорее всего", не поддержат ни одного из претендентов на высокий пост. Ранее "Стабильность" заявляла, что не проголосует за Ринкевича или Пинто, но рассматривала возможность поддержать Пиленса.

Старт президентской гонке, напомним, дало решение коалиционного Национального объединения выдвинуть на второй срок выдвинуть кандидатуру действующего президента Эгила Левитса. Поначалу "Новое Единство" также выразило готовность голосовать за Левитса. Однако уже 10 мая стало ясно, что действующему главе государства не удастся заручиться поддержкой хотя бы 51 голоса в Сейме, и Левитс решил больше не баллотироваться на пост президента. Трем политическим силам правящей коалиции - "Новому Единству", "Объединенному списку" и Национальному объединению - не удалось договориться о выдвижении одного общего кандидата. Это означает, что избрать президента - при наличии кандидатов от двух коалиционных партий - удастся только привлекая голоса оппозиции. Это дало повод для спекуляций о том, что по итогам президентских выборов могут произойти изменения в правящей коалиции.

Доброе утро! Сегодня в 9.00 Сейм соберется на внеочередное заседание, чтобы избрать президента Латвии на ближайшие четыре года. Портал Delfi будет следить за событиями в режиме онлайн, оставайтесь с нами.