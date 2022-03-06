ООН: число беженцев превысило 1,5 миллиона

За последние 10 дней территорию Украины покинуло более 1,5 миллионов человек, заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

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"За 10 дней более 1,5 миллиона беженцев из Украины перешли в соседние страны — это самый быстрорастущий кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны", — написал Гранди в "Твиттере".

Пограничная служба Польши в воскресенье также сообщила, что с начала вторжения в Польшу из Украины въехало 922,4 тысячи человек.