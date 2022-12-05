Опасный перекресток на Виенибас гатве: реконструкция отложена еще на пять лет

Печально известный перекресток в Зиепниеккалнсе, поворот с Виенибас гатве по направлению на Тирайне, планировалось реконструировать еще несколько лет назад. Последнее обещание - благоустройство к 2023 году. Однако работы вновь отложили - еще на пять лет и при условии доступа к средствам еврофонда. Об этом со ссылкой на программу 4.studija на LTV пишет rus.lsm.lv.

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"Не могу сказать, что ничего не происходит. Департамент со своей стороны разработал стройпроект для реализации 4-й очереди Южного моста, соответственно — 3-й и 4-й очереди Яниса Чаксте гатве. И, в рамках 4-го этапа, планируется реконструировать упомянутый перекресток, соответственно, это будет двухуровневый переход — и с круговым движением, и со светофором, и с другими решениями для безопасности", — утверждает исполняющий обязанности главы департамента Янис Вайводс.

Еще три года назад Департамент утверждал, что работы по строительству 4-й очереди Южного моста планируется завершить к 2023 году, но обещания пока остались лишь обещаниями. "Если финансирование будет одобрено в следующем году, то стартуем в 2024-2025 годах, в течение двух лет этот узел появится", — говорит Вайводс.

Отметим, что машины здесь бьются постоянно. Жители Тирайне называют этот перекресток очень неудобным и опасным. Еще в 2017 году порталу Delfi в Рижской думе сообщили, что знают о проблемах на данном участке, поэтому здесь планируется построить светофор: "Проектирование перекрестка и светофора будет проведено в этом году, в свою очередь, строительные работы начнутся после того, как для этих целей будет получены необходимые финансовые средства".