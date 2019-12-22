Опасный поворот на 90 градусов под Саласпилсом: дума считает беспокойство жителей "провокацией"

Жители Саласпилсского края обратились в редакцию передачи Bez Tabu телеканала TV3 с жалобой на особо опасный участок грунтовой дороги с поворотом на 90 градусов, по обе стороны которого вырыты глубокие канавы. Проезжать это место вынужден и везущий детей школьный автобус — и это при том, что, по словам местных жителей, каждый год машины срываются с этого поворота в овраг. В местном самоуправлении на вопрос передачи о потенциальном риске для здоровья и жизни людей ответили, что это "провокация".

Речь идет о грунтовой дороге, ведущей к садовым кооперативам Dzintars и Getliņi. Жители прислали в редакцию Bez Tabu множество фотографий, на которых запечатлены аварии, произошедшие на вышеупомянутом повороте. Нередки случаи, когда машина не просто съезжает в канаву, а переворачивается в воздухе и падает на крышу. Особо опасны случаи, когда на повороте встречаются две едущие напротив машины.

Чтобы как-то обозначить несущий опасность поворот, местные жители втыкают в землю по его краям различные предметы, включая даже зонтики, пишет Skaties.lv.

В Саласпилсской краевой думе на этот счет отмечают, что установка барьеров "не так проста, как может показаться".

Как пояснила представитель думы Лолита Балцербуле, в таком случае придется провести расширение дороги. "А это означает и изменение протока. Чтобы поставить барьер, следует соблюсти нормативы. Сейчас сделано то, что было возможно на этом месте — пока не появились свободные средства, на которые мы могли бы провести более серьезные работы на этом месте". Она также сослалась на то, что самоуправление распределяет важность задач по числу задекларированных в том или ином месте налогоплательщиков.

Вопрос Bez Tabu, не опасаются ли представители думы, что кто-нибудь может разбиться, Балцербуле назвала провокацией: "Ну, это провокация. Не страшно ли думе, что кто-то разобьется? Я в принципе хочу призвать людей начать с себя, осознать ответственность самим за себя, и лишь затем требовать этого от других".