Оператор мобильной связи: поток людей возвращается в центр Риги

По данным мобильного оператора “Tele2”, жители Риги стали более мобильными и снова активно посещают центр города. За последние два месяца движение в направлении центра выросло на 15%.

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Предприятие отмечает, что под влиянием пандемии поток людей из микрорайонов Риги и окрестностей столицы снизился на 50%, но в последние несколько месяцев он снова растет. Это объясняют ростом темпов вакцинации, а также возобновлением работы компаний.

Председатель правления “Tele2” Валдис Ванцович отметил, что один из наиболее интересных вопросов - вернется ли поток людей в центре Риги на допандемийный уровень? “Это, конечно же, история о том, как изменились привычки людей во время ограничений и насколько стабильно они сохранятся после их отмены. Также будет интересно понаблюдать, какой станет организация работы предприятий, что в настоящее время занимает умы руководителей многих компаний”, - указал Ванцович.

Как уже сообщалось, правительство начало постепенно смягчать эпидемиологические ограничения в связи с падением заболеваемости Covid-19. После 15 июня предприятия и организации смогут использовать цифровой сертификат Covid-19 для проверки иммунного статуса посетителей.