Оператор мобильной связи: поток людей возвращается в центр Риги
Foto: LETA

По данным мобильного оператора “Tele2”, жители Риги стали более мобильными и снова активно посещают центр города. За последние два месяца движение в направлении центра выросло на 15%.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Предприятие отмечает, что под влиянием пандемии поток людей из микрорайонов Риги и окрестностей столицы снизился на 50%, но в последние несколько месяцев он снова растет. Это объясняют ростом темпов вакцинации, а также возобновлением работы компаний.

Председатель правления “Tele2” Валдис Ванцович отметил, что один из наиболее интересных вопросов - вернется ли поток людей в центре Риги на допандемийный уровень? “Это, конечно же, история о том, как изменились привычки людей во время ограничений и насколько стабильно они сохранятся после их отмены. Также будет интересно понаблюдать, какой станет организация работы предприятий, что в настоящее время занимает умы руководителей многих компаний”, - указал Ванцович.

Как уже сообщалось, правительство начало постепенно смягчать эпидемиологические ограничения в связи с падением заболеваемости Covid-19. После 15 июня предприятия и организации смогут использовать цифровой сертификат Covid-19 для проверки иммунного статуса посетителей.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов