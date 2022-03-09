Оппозиция критикует неспособность экспертов прогнозировать цены на энергоресурсы

На заседании бюджетно-финансовой комиссии Сейма в среду представители оппозиции раскритиковали Банк Латвии и Министерство финансов за то, что они не смогли спрогнозировать изменения цен на энергоресурсы, а представители коалиции подчеркнули необходимость предоставления адресной поддержки уязвимым слоям населения.

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Комиссия обсуждала эти вопросы, рассматривая инициативу населения о снижении налогов на электроэнергию и газ, собравшую необходимые 10 тысяч подписей на портале Manabalss.lv.

Экономист Банка Латвии Байба Брусбарде отметила, что ситуация с ценами на электроэнергию и природный газ в будущем очень неопределенная: сейчас сложно сказать, когда следует ждать нормализации обстановки и каким станет "нормальное состояние" цен. Брусбарде также указала, что реализованные в Латвии в связи с уже произошедшим повышением цен на энергоресурсы меры поддержки оказались самыми масштабными в Европе, но в то же время они не являются адресными.

В связи с поданной инициативой парламентский секретарь Минфина Атис Закатистов обратил внимание на то, что несколько месяцев назад правительство адекватно отреагировало на первоначальный кризис роста цен на энергоресурсы введением дополнительных механизмов поддержки в размере 250 миллионов евро. Подход в вопросе предоставления поддержки должен быть таким, чтобы помогать тем, кто больше всего в этом нуждается, - малоимущим, семьям с детьми и пенсионерам, подчеркнул парламентский секретарь Минфина.

По мнению Закатистова, было бы неправильно снижать НДС, потому что такой шаг больше поможет владельцам особняков в Балтэзерсе и Юрмале, чем многодетным матерям в двухкомнатной квартире или жителям домов в глубинке.

Депутат оппозиции Вячеслав Домбровский указал: если позицию Банка Латвии следует понимать так, что все течет и меняется и потому никаких прогнозов делать нельзя, то возникает вопрос, для чего же тогда нужны аналитики. Домбровский процитировал прогнозы издания деловых новостей "Bloomberg" и других международных источников и отметил, что для Латвии будет дешевле использовать эти международные прогнозы, чем платить аналитикам, не способным сделать выводы..

Экономист Банка Латвии отметила, что сложности прогнозирования связаны с тем, что никто не может сказать, когда закончится война, начатая Россией на Украине. В то же время Банк Латвии предполагает, что цены на природный газ в этом году могут вырасти на 200% по сравнению с 2021 годом, а цены на нефть - почти на 50%.

В ответ на это председатель фракции Союза зеленых и крестьян Улдис Аугулис выразил непонимание, указав, что в этой ситуации те, чьей обязанностью является составление прогнозов, спрашивают их с других. Ответственные лица должны разработать несколько планов по возможным в будущем ситуациям. По поводу российского вторжения на Украину Аугулис отметил, что необходимо составлять прогнозы и о том, что делать в сфере сельского хозяйства, где вот-вот начнется сезон, а цены на минеральные удобрения выросли.

На заседании Аугулис также выразил удивление по поводу "странного понимания" парламентским секретарем Минфина вопроса о влиянии снижения НДС. Такое решение обеспечивает быструю и эффективную помощь, отметил политик.

Парламентский секретарь Министерства экономики Илзе Индриксоне отметила, что в ближайшие недели Министерство благосостояния представит предложения о том, как поддержать наиболее уязвимых жителей.

По предложению Аугулиса Бондарс объявил в конце заседания, что бюджетная комиссия обратится с письмом к правительству, чтобы получить ответы на вопрос, что "мы будем делать и как будем жить дальше" в условиях роста цен на энергоресурсы.

Как сообщалось, в Латвии годовая инфляция может вырасти на 10% в течение ближайших месяцев, на что во многом повлияет рост цен на энергоресурсы и продукты питания, сообщили в Министерстве финансов.