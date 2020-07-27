Оппозиция призывает отложить введение новой кадастровой стоимости до 2023 года

Депутаты Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) вместе с другими оппозиционными депутатами Сейма призывает в законе установить, что новая кадастровая стоимость вступит в силу на год позже — в 2023 году, передает LETA.

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С предложением выступили депутаты от СЗК Викторс Валайнис, Янис Дуклавс, Дана Рейзниеце-Озола, Раймондс Бергманис, Янис Вуцанс, Гундарс Даудзе и Улдис Аугулис, а также Янис Урбанович и Андрей Клементьев из "Согласия" и Юлия Степаненко.

На данный момент введение новой кадастровой стоимости запланировано на 2022 год.

Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) заявил, что необходимо снизить налог на недвижимость. В свою очередь, министр юстиции Янис Борданс требует ввести необлагаемую налогом кадастровую стоимость. Парламентский секретарь Министерства финансов Атис Закатистов (KPV LV) назвал предложение Борданса популистским.