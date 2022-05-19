Оппозиция призывает отложить введение обязательных eID-карт

Оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян призывют внести поправки в законодательство, продлив срок, до которого все граждане и неграждане Латвии, достигшие 15-летнего возраста, должны иметь eID-карту. Депутаты считают, что продление срока позволит сократить очереди на оформление документов в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Закон "Об удостоверяющих личность документах" гласит, что идентификационная карта становится с 1 января 2023 года является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ документом для всех граждан и неграждлан Латвии, которым исполнилось 15 лет. Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) инициирует перенести введение этого правила на 1 января 2024 года.

Как указывает СЗК, в последние месяцы по разным причинам УДГМ не справляется со своми обязанностями — жители месяцами ждут получения документов. Это ведет к тому, что люди могут в какой-то момент оказаться без действительного паспорта или eID-карты.

В частности, указывает депутат Сейма от СЗК Виктор Валайнис, по данным самого УДГМ, за месяц до выборов в Сейм без действительного документа, удостоверяющего личность, могут оказаться 18 000 граждан. Это ведет к тому, что они не смогут реализовать избирательное право, гарантированное Сатверсме, подчеркул Валайнис.

Также депутат призвал Кабинет министров предпринять необходимые усилия, чтобы улучшить работу УДГМ и обеспечить жителям оформление и получение документов в нормальном режиме.

Как уже сообщалось, правительство уже выделило из средств на непредвиденные расходы более 200 тысяч евро на создание 20 дополнительных штатных единиц в УДГМ.

Требование к жителям страны — с 1 января 2023 года — обязательно иметь не только паспорт, но и eID-карту — связано с планом реализации проекта дигитализации услуг, на который предусмотрены деньги Европейского фонда восстановления и устойчивости. Именно к eID-картам планируется "привязать" ряд услуг так, чтобы жители могли и пользоваться положенными им государственными и прочими льготами.