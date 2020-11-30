Оппозиция Сейма собирает подписи для проведения заседания о замораживании зарплат министрам

Оппозиция Сейма собрала 35 подписей для созыва внеочередного заседания парламента для рассмотрения законопроекта о замораживании зарплат парламентских секретарей министров и министерств, сообщила LETA депутат Регина Лочмеле ("Согласие").

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Под законопроектом подписались депутаты фракций "Согласия", Союза "зеленых" и крестьян, а также не принадлежащие к фракциям депутаты.

Напомним, для созыва внеочередного заседания парламента требуется собрать хотя бы треть голосов, т. е. голоса 34 парламентариев.

Как уже сообщалось, часть коалиционных политиков — депутаты Новой консервативной партии, Национального объединения и KPV LV — уже подали на рассмотрение поправки, в которых предлагается до конца следуцющего года заморозить зарплаты министрам, а также парламентским секретарям.