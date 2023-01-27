Оппозиция в Даугавпилсе не видит возможности сменить руководство думы

Оппозиция в Даугавпилсе на данный момент не видит возможностей сменить руководство думы, заявили агентству LETA опрошенные депутаты.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Для замены председателя думы необходимы голоса восьми из 15 депутатов.

"Сегодня я не вижу восьми депутатов, которые были бы готовы сменить руководство. В состав думы на данный момент входят семь депутатов, избранных от "Согласия", и один депутат от Русского союза Латвии (РСЛ)", — сказал депутат Даугавпилсской думы Янис Лачплесис (Латгальская партия/"Для развития Латвии").

Лачплесис считает, что мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш и поддерживающие его депутаты вышли из "Согласия" из-за своей радикализации и приближения к политическим установкам РСЛ.

Депутат Ивар Шкинчс ("Партия Даугавпилсского края") также считает, что сейчас нет возможности сменить руководство думы. "У Элксниньша своя команда, с которой он продолжит работать", — сказал депутат.

Шкинчс не думает, что решение Элксниньша изменить свою партийную принадлежность что-то изменит. "Как оппозиция мы понимаем, что у него на должностях свои люди. Насколько они компетентны — другой вопрос", — сказал Шкинчс, добавив, что поддержка депутатами Элксниньша не зависит о его принадлежности к той или к другой партии. Депутат не видит возможности раскола в правящей коалиции думы.

Как сообщалось, вчера Элксниньш и другие избранные от "Согласия" депутаты Даугавпилсской думы объявили о своем выходе из этой партии.