Оппозиция в Даугавпилсе не видит возможности сменить руководство думы
Foto: LETA

Оппозиция в Даугавпилсе на данный момент не видит возможностей сменить руководство думы, заявили агентству LETA опрошенные депутаты.

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Для замены председателя думы необходимы голоса восьми из 15 депутатов.

"Сегодня я не вижу восьми депутатов, которые были бы готовы сменить руководство. В состав думы на данный момент входят семь депутатов, избранных от "Согласия", и один депутат от Русского союза Латвии (РСЛ)", — сказал депутат Даугавпилсской думы Янис Лачплесис (Латгальская партия/"Для развития Латвии").

Лачплесис считает, что мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш и поддерживающие его депутаты вышли из "Согласия" из-за своей радикализации и приближения к политическим установкам РСЛ.

Депутат Ивар Шкинчс ("Партия Даугавпилсского края") также считает, что сейчас нет возможности сменить руководство думы. "У Элксниньша своя команда, с которой он продолжит работать", — сказал депутат.

Шкинчс не думает, что решение Элксниньша изменить свою партийную принадлежность что-то изменит. "Как оппозиция мы понимаем, что у него на должностях свои люди. Насколько они компетентны — другой вопрос", — сказал Шкинчс, добавив, что поддержка депутатами Элксниньша не зависит о его принадлежности к той или к другой партии. Депутат не видит возможности раскола в правящей коалиции думы.

Как сообщалось, вчера Элксниньш и другие избранные от "Согласия" депутаты Даугавпилсской думы объявили о своем выходе из этой партии.

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