Опрос: 16% латвийцев регулярно переживают чувство безнадежности и беспомощности

По мере роста показателей распространения коронавируса 16% от опрошенных 1800 латвийцев регулярно испытывают чувство безнадежности и беспомощности, свидетельствуют результаты "стресс-термометра" — опроса, проводимого сетью аптек Benu aptieka в сотрудничестве с компанией Gemius.

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В целом 2% испытывают чувство безнадежности и беспомощности постоянно, 14% — часто.

По сравнению с опросом, проведенным в марте этого года, сейчас ситуация немного улучшилась, так как весной с чувством безнадежности и бессилия регулярно боролся каждый четвертый респондент, или 25%, в том числе 5% из них испытывали эти чувства постоянно и 20% — часто.

Ситуация особенно тревожна среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, так как в настоящее время 35% этой группы респондентов указывают, что они регулярно испытывают чувство безнадежности и беспомощности.

В последние 12 месяцев негативные эмоции чаще наблюдаются у мужчин. Чувство безнадежности и беспомощности регулярно испытывают 18% мужчин (3% — постоянно, 15% — часто) и 15% женщин (1% — постоянно, 14% — часто).

Опрос также показал, что меньше других упомянутые чувства переживают люди от 55 до 74 лет и что им в большей степени подвержены латышские семьи, чем те, в которых языком общения является русский.