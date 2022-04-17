Опрос: 19% жителей Латвии продолжают носить маски в общественных местах

Хотя риски распространения Covid-19 значительно снизились, а большинство ограничений, связанных с пандемией, сняты с 1 апреля, почти каждый пятый или 19% опрошенных жителей Латвии продолжают носить маски в закрытых помещениях в общественных местах, свидетельствует опрос "Термометр стресса Benu aptieka".

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В ходе опроса 27% респондентов ответили, что скорее продолжат носить маски, 22% скорее не будут носить, 23% точно не будут носить, а 9% не смогли дать конкретного ответа.

Маски чаще носят женщины — 19% по сравнению с 18% мужчин. Также 29% женщин и 24% мужчин ответили, что скорее продолжат носить маски.

При этом 23% женщин и 22% мужчин скорее не будут носить маски, 19% женщин и 27% мужчин точно не будут, а 10% женщин и 8% мужчин не смогли дать конкретного ответа на заданный вопрос.

Маски чаще планируют носить русскоязычные — 31% дали однозначно утвердительный ответ на этот вопрос, а 18% указали, что скорее продолжат это делать.

Среди латышей 17% населения точно планируют носить маски и после отмены этого требования, а 28% заявили, что скорее будут это делать.

Опрос проводился совместно с компанией исследований в интернете Gemius, в нем участвовали 1859 респондентов.