Опрос: 19% жителей Латвии продолжают носить маски в общественных местах
Foto: LETA

Хотя риски распространения Covid-19 значительно снизились, а большинство ограничений, связанных с пандемией, сняты с 1 апреля, почти каждый пятый или 19% опрошенных жителей Латвии продолжают носить маски в закрытых помещениях в общественных местах, свидетельствует опрос "Термометр стресса Benu aptieka".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ходе опроса 27% респондентов ответили, что скорее продолжат носить маски, 22% скорее не будут носить, 23% точно не будут носить, а 9% не смогли дать конкретного ответа.

Маски чаще носят женщины — 19% по сравнению с 18% мужчин. Также 29% женщин и 24% мужчин ответили, что скорее продолжат носить маски.

При этом 23% женщин и 22% мужчин скорее не будут носить маски, 19% женщин и 27% мужчин точно не будут, а 10% женщин и 8% мужчин не смогли дать конкретного ответа на заданный вопрос.

Маски чаще планируют носить русскоязычные — 31% дали однозначно утвердительный ответ на этот вопрос, а 18% указали, что скорее продолжат это делать.

Среди латышей 17% населения точно планируют носить маски и после отмены этого требования, а 28% заявили, что скорее будут это делать.

Опрос проводился совместно с компанией исследований в интернете Gemius, в нем участвовали 1859 респондентов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
День в «шкуре» курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?