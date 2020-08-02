Опрос: 22% жителей Латвии использовали проведенное дома из-за Covid-19 время для ремонта

22% жителей Латвии использовали проведенное дома из-за пандемии Covid-19 время для ремонта, свидетельствуют результаты проведенного торговцем стройматериалами Knauf опроса.

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Во время пандемии больше всего свободного времени и ресурсов для проведения ремонта было у молодых людей, которые активнее других проводили ремонтные работы в своих жилищах (27%).

Ремонтом своего жилища занялись 28% мужчин и 17% женщин. Наиболее активно во время пандемии свои квартиры ремонтировали жители Видземе (35%), а наименее активно - жители Риги (17%).

В ходе опроса треть респондентов согласились с тем, что ограничения во время пандемии Covid-19 привели к появлению большего количества свободного времени для ремонта. Об этом заявил каждый третий молодой человек в возрастной группе 18-29 лет, в то время как люди в возрасте 40-49 лет имели относительно меньше свободного времени (25%). Больше всего свободного времени во время пандемии "Covid-19" появилось у жителей Латгале, где о появлении свободного времени для ремонта сообщил каждый третий житель.

С утверждением, что во время пандемии у них появилось больше свободных средств для вложения в ремонт, согласились 17% респондентов, большая часть которых - молодые люди.

В то же время половина респондентов заявили, что не могут ремонтировать свое жилище из-за отсутствия свободных средств. Чаще всего подобный ответ давали люди в возрастной группе от 30 до 39 лет. Такой ответ дали 45% респондентов из Риги, 46% - из Видземе и 58% - из Латгале.

При этом 38% респондентов заявили, что не пытаются проводить ремонтные работы своими руками, доверяя ремонт исключительно профессионалам. Этот показатель примерно равен среди мужчин и женщин. Согласно результатам опроса, молодые люди чаще стараются проводить ремонтные работы своими руками - к профессионалам обращается только каждый четвертый молодой человек. Чаще всего ремонт профессионалам доверяют рижане (46%), а реже всего - жители Земгале (28%).

Опрос был проведен по заказу "Knauf" в июне этого года. В нем приняла участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.