Опрос: 27% латвийцев начали осознанно создавать запасы продовольствия

В связи с вторжением России в Украину публично прозвучала информация о том, что жители Латвии стремительно раскупают различные медицинские товары и продукты питания. Например, повысился спрос на йод, соль и другие товары.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Это подтверждают и данные Термометра стресса BENU Aptieka, согласно которым в первые две недели после начатой Россией войны в Украине в целом 27% опрошенных жителей Латвии стали осознанно создавать запасы продуктов, в частности, закупать в больших количествах продукты длительного хранения.

Между тем 72% респондентов не начали создавать запасов продуктов в упомянутый период, а 1% опрошенных не мог дать конкретного ответа. О том, почему люди создают запасы, и как справиться с эмоциями во время кризиса, рассказывает психотерапевт Андрис Веселовскис.

Активнее запасаются женщины и латыши

Чаще осознанно создавать запасы стали женщины – 23% по сравнению с 20% мужчин. В то же время 66% женщин и 80% мужчин не начали запасаться продуктами питания, а у 1% женщин и 1% мужчин не было конкретного мнения по этому вопросу. Если сравнивать результаты опроса в зависимости от языка, на котором респонденты говорят в семье, видно, что чаще запасы начали создавать латыши: среди них продукты длительного хранения приобрели 28% респондентов, а среди русскоязычных – 12%.

71% латышей и 86% русскоязычных не начали усиленно запасаться продуктами в первые две недели после вторжения России в Украину, а еще 1% в каждой из упомянутых групп

респондентов не мог дать конкретного ответа на этот вопрос.

Анализ данных в зависимости от возраста респондентов показывает, что осознанно запасаться продуктами питания после вторжения России в Украину начали 30% респондентов в возрасте 18-24 лет, 23% – в возрасте 25-34 лет, 32% – в возрасте 35-44 лет, 24% – в возрасте 45-54 лет и 25% респондентов в возрасте 55-74 лет.

Оценивать события нужно рационально

Психотерапевт Андрис Веселовскис объясняет, что хотя покупка продуктов питания, лекарств или топлива на ближайшие пару недель заслуживает поддержки и свидетельствует о планировании ресурсов, намеренная закупка товаров оптом указывает на очень острое восприятие ситуации. Эксперт напоминает, что в это время важно быть в курсе событий в Украине, но дозировать количество доступной информации и стараться не занимать свой ум

гипотетически очень маловероятными, но плохими сценариями, которые могут породить в нашем сознании страх и отчаяние и привести к иррациональным действиям, таким как массовая закупка и накопление товаров.

Веселовскис подчеркивает, что для того, чтобы справиться с эмоциональным давлением и широкой гаммой эмоций, каждый должен найти свои способы участия и помощи, но в то же время продолжать концентрироваться на простых вещах, таких как прогулки на свежем воздухе, физические упражнения, дети, работа, отдых и т. д. Также нужно стараться смотреть на происходящее вокруг как можно более рационально, осознавая, что "да, это кризис, это нелегко, но я справлюсь".

Данные Термометра стресса BENU Aptieka были получены в сотрудничестве с

компанией GEMIUS в ходе опроса более чем 1800 респондентов в период с 9 по

11 марта.