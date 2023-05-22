Опрос: 31% жителей Латвии намерены путешествовать этим летом, несмотря на дороговизну жизни

В Латвии, несмотря на высокую инфляцию, этим летом планируют путешествовать 31% жителей, что на пять процентных пунктов больше, чем в прошлом году, сообщили представители Swedbank со ссылкой на данные опроса, проведенного Финансовым институтом банка.

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По данным опроса, молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет реже всего меняют планы поездок из-за стоимости жизни - в этой возрастной группе 39% респондентов заявили, что на их планы не влияет инфляция. Такой же ответ на вопрос чаще давали отвечали жители Риги (41%) и люди, чей доход на члена семьи превышает 1000 евро.

Чем ниже доход, тем чаще люди предпочитают отменять запланированные поездки или вообще не ездить в отпуск. С другой стороны, те, чей доход на члена семьи превышает 1000 евро, чаще не меняют свои планы на отпуск или вносят в них относительно небольшие коррективы, говорят представители банка.

Респонденты, утверждающие, что стоимость проживания не влияет на их планы поездок, так как они и ранее не путешествовали - это чаще всего пожилые люди старше 60 лет (36%), проживающие в сельской местности (35%), а также люди с доходом до 350 евро на члена семьи (37%). Мужчины гораздо реже (39%), чем женщины (50%), признают, что на их планы поездок влияет стоимость жизни.

Из 45% жителей Латвии, у которых стоимость жизни изменила планы поездок, 39% респондентов ответили, что этим летом они будут путешествовать меньше, чем обычно, но все же отправятся хотя бы в одну поездку за пределы стран Балтии, в то время как треть выберет для отдыха Латвию или одну из соседних балтийских стран. В целом количество жителей, которые планируют летом ездить по Латвии, увеличилось с 32% в прошлом году до 34% в этом году - в основном это люди с довольно низким или средним уровнем дохода (551-750 евро на члена семьи).

Более половины из тех, кто изменил планы на отпуск этим летом, заявили, что больше не могут позволить себе поездки, а 43% осторожно относятся к своим тратам и в настоящее время предпочитают экономить. С другой стороны, 25% людей, которые планировали отправиться в путешествие этим летом, теперь полностью от него отказались.

С 2020 по 2022 год доля людей, которые могут позволить себе провести хотя бы одну неделю ежегодного отпуска вдали от дома, не изменилась. Таких домохозяйств в Латвии 71%, что соответствует среднему показателю по Европейскому союзу. Возможность путешествовать более выражена в Эстонии, где это могут себе позволить 77% населения.

Опрос о планах поездок провела компания Snapshots в мае 2023 года, опросив в интернете 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.