Опрос: 35% автоводителей разговаривают за рулем по телефону

35% автоводителей разговаривают за рулем по телефону и почти столько же (34%) - пьют кофе, а 24% признались, что еще и едят. Об этом свидетельствуют данные "Индекса ответственного вождения Carlsberg 0.0".

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По сравнению с прошлым годом число тех, кто разговаривает по телефону за рулем, выросло на 2%, а тех, кто пьет кофе - на 7%. Выросло и число тех, кто предпочитает есть, одновременно управляя автомобилем - прирост на 4%.

"Ошибочно полагать, что разные побочные дела за рулем менее опасны, чем употребление алкоголя. Такое деление внимания, когда мы разговариваем по телефону, пьем и едим - также опасны и может привести к серьезным последствиям. В случае необходимости следует остановиться на обочине и тогда поесть или позвонить", - говорит директор Школы безопасного вождения Янис Ванкс.

Опрос показал, что чаще всего побочными делами за рулем занимаются мужчины. Например, по телефону за рулем разговаривает 41% опрошенных мужчин, в то время как среди женщины этот процент ниже - 21%. Кофе пьют тоже чаще представители сильного пола (35%), среди женщин этот показатель чуть ниже - 32%. Похожая картина и с едой - 27% мужчин и 21% женщин перекусывают, не отрываясь от вождения автомобиля.