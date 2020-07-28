Опрос: 36% латвийских водителей управляли автомобилем после употребления алкоголя

36% респондентов признались, что управляли автомобилем после употребления алкоголя — 26% из них не превышали допустимые 0,5 промилле, однако еще 10% находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом свидетельствуют данные опроса, организованного "Школой безопасного вождения" и брендом безалкогольного пива "GO", которые были презентованы в рамках мероприятия "Едь ответственно!" в офисе Бикерниекской трассы.

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Результаты, полученные в ходе опроса, позволяют выявить несколько проблемных факторов, с которыми мы ежедневно сталкиваемся на дорогах — 10% автоводителей признали, что им доводилось управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, превышая разрешенные промилле, 26% автоводителей управляли автомобилем после употребления алкоголя, не превышая допустимые промилле, другие регулярно разговаривают по телефону во время езды, едят, пьют кофе или делают другие побочные дела, снижающие уровень концентрации при управлении автомобилем.

Однако общая статистика свидетельствует о том, что ситуация на самом деле улучшается — в Латвии по всем параметрам — погибшие, пострадавшие и происшествия как таковые — их стало меньше. "Количество погибших, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось на 12,3%", отмечает заместитель начальника Бюро надзора и координации сообщений Государственной полиции — Андрис Лоцс.

"К сожалению, ситуация конкретно с управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения из года в год не меняется –за год в среднем 3500 автоводителей садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения, и, разумеется, это лишь те, кого поймали, и к тому же, не считая мотоциклистов и велосипедистов", признает А. Лоцс. Он также отмечает, что самое устрашающее в этом то, что абсолютное большинство таких "пойманных" автоводителей находятся в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, а именно — концентрация алкоголя в организме превышает даже 1,5 промилле.