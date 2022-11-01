Опрос: 40% рижан чувствуют себя на грани выгорания

В Риге почти каждый второй житель (42%) чувствует, что находится на грани выгорания, а в регионах — каждый третий (32%). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного рекрутинговой компанией Nextra и компанией исследования общественного мнения Norstat Latvija.

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Самым спокойным регионом оказалась Видземе — там от выгорания страдает лишь 26% опрошенных.

Как указали авторы опроса, последний год был непростым для жителей Латвии, что привело к высокому уровню стресса. Треть латвийцев указала, что из-за стресса на работе у них ухудшается здоровье.

Среди молодежи в возрасте до 29 лет половина (49%) указывает на высокий уровень стресса, среди более опытных специалистов в возрасте от 30 до 39 лет — 46%, а в категории от 40 до 49 лет — 39%.

Исследование проводилось в сентябре этого года, в ходе него было опрошено 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.