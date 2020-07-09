Опрос: 40% жителей Латвии больше боятся застрять за границей на карантине, чем заболеть Covid-19

40% жителей Латвии больше боятся застрять на карантине в другой стране, чем заболеть Covid-19, сообщает страховое общество Balta по результатам проведенного опроса.

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Как пишет организатор опроса, в этом году возможность неограниченно путешествовать из естественной превратилась в эксклюзивную, поэтому многие после смягчения установленных в связи с пандемией Covid-19 ограничений стремятся нагнать упущенное. В то же время 78% опрошенных жителей Латвии придерживаются мнения, что ситуация еще недостаточно безопасна для путешествий за пределы стран Балтии.

На вопрос о планах на 2020 год 45% респондентов ответили, что, по их мнению, ситуация в мире еще недостаточно безопасна для путешествий за пределы стран Балтии, поэтому они предпочтут пока отказаться от дальних поездок, 33% опрошенных заняли выжидательную позицию по этому вопросу, и решение о путешествиях будут принимать в зависимости от дальнейшего развития ситуации. В свою очередь 26% респондентов заявили, что уже в ближайшее время планируют отправиться в путешествие за пределы стран Балтии.

При этом 40% опрошенных больше боятся застрять в другой стране, оказавшись на карантине, или столкнуться с отменой полета из-за закрытия границ, чем заболеть Covid-19. Инфицирования Covid-19 за границей боятся 24% опрошенных жителей Латвии. Среди причин пока не совершать дальних поездок 13% респондентов упомянули риск того, что запланированное путешествие может быть внезапно отменено или прервано, а человек, который покажется сотрудникам авиакомпании больным, может быть не допущен на борт самолета.

Согласно результатам опроса, 69% жителей в этом году планируют путешествовать по Латвии, а 31% — по странам Балтии.

Основной причиной поездки для 81% респондентов будет отдых, а почти 20% опрошенных указали, что хотят встретиться с родственниками или друзьями.

В рамках опроса, проведенного в июле этого года страховым обществом Balta в сотрудничестве с агентством Norstat, были опрошены 1004 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.