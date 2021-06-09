Опрос: 42 % жителей Латвии не планируют вакцинироваться от Covid-19

44% жителей Латвии уже вакцинированы или планируют вакцинироваться от Covid-19, 14% — еще не определились, а 42% — не планируют вакцинироваться; из них 20% — полностью убеждены в своем выборе не вакцинироваться, а 22% указали, что скорее не будут вакцинироваться, — свидетельствует последнее исследование "Индекс здоровья Mana Aptieka и Apotheka".

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Наиболее частой причиной отказа от вакцинации является недостаток уверенности в том, что вакцина сможет защитить (49%). Большая часть жителей как причину еще упоминает боязнь возможных побочных эффектов от вакцины (44%), в свою очередь, треть (29%) — в целом не поддерживает вакцинацию, и еще примерно каждый десятый (12%) считает, что имеет достаточно крепкое здоровье и иммунитет и думает, что ничего ужасного не произойдет, если заболеет Covid-19. Меньшей части или 8% респондентов вакцинироваться в настоящий момент не позволяет состояние здоровья, а 7% — уже переболели Covid-19 до марта этого года.

Чаще всего вакцинироваться от Covid-19 не планируют люди с более низким уровнем образования (32%) и доходом (29%), а также люди, которые в целом оценивают свой образ жизни как нездоровый (26%).

В настоящее время решение не вакцинироваться приняло нескольких групп респондентов. Такой ответ, например, дала почти треть (28%) молодых людей в возрасте 18–24 лет, люди среднего возраста в возрасте 35–44 лет (28%) и люди с начальным образованием (30%).

Женщины несколько чаще, чем мужчины, указали, что уже вакцинированы или определенно планируют это сделать. Желание вакцинироваться также чаще высказывают люди, достигшие как минимум 55 лет возраста, люди с высшим образованием и рижане.

36% жителей могли бы передумать в пользу вакцины против Covid-19, поясняют эксперты.

Социолог и владелец исследовательского центра SKDS Арнис Кактыньш считает, что достаточно большая часть общества (14%, не определившихся в решении, и 22% ответивших, что, скорее, нет) пока еще не склонилась в пользу вакцинации, но и не принадлежит к категорично-настроенной группе. "С постепенным ростом количества вакцинированных может измениться и мнение не столь категорично настроенного населения. Думаем, что 36% могут изменить свою позицию в будущем," — комментирует Арнис Кактыньш.