Опрос: 68% жителей Латвии ожидают новой вспышки Covid–19 осенью

Более 2/3 (68%) опрошенных жителей Латвии ожидают новой вспышки пандемии Covid–19 этой осенью (23% – да, 45% – скорее да). Об этом свидетельствуют данные Термометра стресса BENU Aptieka, полученные в сотрудничестве с компанией GEMIUS путем опроса более 1478 респондентов в июле этого года.

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При этом 15% респондентов склоняются к тому, что новой вспышки Covid–19 осенью не ожидается (8% – нет, 7% – скорее нет), а еще 17% не смогли определиться с ответом.

При анализе данных в зависимости от пола респондентов оказалось, что женщины чаще отвечали, что в этом году в холодное время года ожидается новая вспышка Covid–19 – 73% женщин (27% – да, 46% – скорее да) по сравнению с 63% мужчин (20% – да, 43% – скорее да). В то же время 15% женщин (9% – нет, 6% скорее нет) и 16% мужчин (8% – нет, 8% – скорее нет) придерживаются противоположного мнения, а еще 12% женщин и 21% мужчин не смогли высказать определенного мнения.

Сравнение полученных результатов в зависимости от языка, на котором респонденты говорят дома, показало, что русскоязычные респонденты чаще отвечали, что ожидают новой вспышки Covid-19 этой осенью – 75% (16% – да, 59% – скорее да), в то время как среди латышей этот показатель составил 69% (25% – да, 44% – скорее да). 14% русскоязычных (6% нет, 8% скорее нет) и 13% латышей (6% нет, 7% скорее нет) придерживались противоположного мнения, а еще 11% русскоязычных и 18% латышей не смогли определенно ответить на этот вопрос.

Сравнивая результаты в зависимости от возраста респондентов, можно отметить, что чаще всего новой вспышки Covid-19 в осенне-зимний сезон ожидали респонденты в возрасте 25–34 лет – 77% (да – 28%, скорее да – 49%), за ними следует возрастная группа 35–44 лет (да – 24%, скорее да – 48%), 55-74 лет (да – 20%, скорее да – 49%), 45-54 лет (да – 22%, скорее да – 44%) и от 18-24 лет (да – 23%, скорее да – 23%).

Минздрав и Центр профилактики и контроля заболеваний призывают соблюдать меры профилактики Covid–19:

 Избегать контактов с другими людьми и не посещать общественные места даже при малейших симптомах респираторного заболевания.

 В публичных местах стараться соблюдать дистанцию 2 метра.

 Соблюдать гигиену рук – регулярно и правильно мыть руки. Если это невозможно, использовать дезинфицирующее средство для рук и не прикасаться к лицу грязными руками.

 Регулярно проветривать помещения – широко открывать окна несколько раз в день.

 В местах, где невозможно соблюсти безопасное расстояние, рекомендуется использовать лицевую маску или респиратор FFP2, особенно людям с хроническими заболеваниями и пониженным иммунитетом. При использовании лицевой маски нос и рот должны быть плотно закрыты.