Опрос: 73% латвийцев регулярно выбрасывают продукты. Для решения этой проблемы создали приложение

Примерно пятая часть продуктов питания, производимых в ЕС, попадает в отходы. В Латвии 73% или почти три четверти жителей регулярно выбрасывают просроченные продукты питания, чаще всего — молочные продукты и овощи. Чтобы решить проблему выброса продуктов, Rimi вместе с датским стартапом Plant Jamme разработал приложение Iztukšo savu ledusskapi (Опустоши свой холодильник).

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Согласно опросу, более четверти жителей Латвии (27%) выбрасывают продукты в отходы пару раз в месяц, а 20% жителей — каждую неделю.

В основном продукты выбрасываются потому, что они испорчены или просрочены (60%). 29% жителей выбрасывают продукты, которые долго хранились в холодильнике и которые больше не хочется использовать, а еще 23% — потому что продукт испорчен во время приготовления, например, пригорел.

Чаще всего латвийцы выбрасывают молочные продукты, в том числе сыр (60%), овощи, коренья и зелень (52%), а также хлеб и изделия из него (44%), фрукты и ягоды (41%). Остатки еды попадают в отходы гораздо реже: большинство (71%) съедают их на следующий день, 38% используют для приготовления других блюд, 35% скармливают домашним животным, 22% замораживают и только 13% выбрасывают вчерашние блюда в отходы.

"Порча продуктов питания или окончание срока годности — основная причина, по которой люди выбрасывают продукты. Чтобы решить эту проблему, Rimi инвестирует в технологии, которые помогают точно прогнозировать заказы на продукты и отслеживать маркировку продуктов "рекомендовано до", а также ищет новые способы помочь покупателям сократить количество пищевых отходов.

Так было создано приложение Iztukšo savu ledusskapi, которое генерирует сотни рецептов из продуктов, "застрявших" в холодильниках. За первые месяцы работы приложения более 14 000 человек в Латвии искали в нем кулинарные советы", — говорит Лиене Перия, директор по цифровому развитию Rimi Baltic.

Iztukšo savu ledusskapi позволяет пользователям отмечать доступные в холодильнике продукты или остатки еды, а виртуальный повар создает полезные рецепты с выбранными ингредиентами.

Ужин для семьи и вегетарианские блюда



По обобщенным данным жители Латвии чаще всего ищут в приложении рецепты ужинов и вегетарианских блюд, а также рецепты итальянской кухни. Самый популярным рецепт — греческая мусака, а самым востребованный продукт — яйца. В целом в Балтии наиболее востребованы рецепты блюд быстрого приготовления и восточноазиатская кухня, а продукты, из которых пользователи чаще всего хотели что-то приготовить — авокадо и паприка.

Rimi напоминает, что продукты, у которых истек минимальный срок годности "рекомендовано до", по-прежнему безопасны для употребления в пищу человеком при соблюдении условий хранения и отсутствии повреждений упаковки. Продукты, которые еще можно употреблять в пищу около двух месяцев по истечении срока годности — различные консервы, крупы, масло, специи, кондитерские изделия и сладости.

Исследование "Опрос населения Латвии: окружающая среда, здоровье, местное население" было проведено по заказу Rimi в феврале и марте 2021 года группой RAIT. В опросе приняли участие 1000 экономически активных латвийцев в возрасте от 18 до 65 лет.