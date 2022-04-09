Опрос: 73% латвийских водителей пользуются мобильным телефоном за рулем

Большинство латвийских водителей не могут выпустить из рук телефон, даже находясь в потоке движения. Как указывают данные проведенного Страхованием If опроса, 73% водителей пользуются мобильным телефоном за рулем автомобиля.

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Только 27% опрошенных водителей заявили, что не пользуются мобильным телефоном за рулем. Телефон часто используется для разговоров на громкой связи или как навигатор. 10% латвийских водителей признались, что, будучи за рулем, делают звонки, не используя функцию "громкой связи", в свою очередь 7% респондентов признались, что во время езды пишут SMS, общаются в чате и просматривают интернет-порталы.

При рассмотрении случаев Страхование If нередко устанавливает, что водители во время езды пытались продолжать разговор, что вызывало аварии, поскольку внимание было привлечено к мобильному телефону, а не к дорожному движению.

"Любые напрямую не связанные с вождением действия отвлекают внимание от вождения. Например, сегодня очень популярно использовать телефон в качестве навигатора, поэтому легко обманывать себя, что навигация помогает не только выбрать маршрут, но и заметить все опасности и препятствия", - говорит руководитель Группы страховых возмещений транспортных средств компании Страхованиe If Гиртс Кублиньш.

"В тоже самое время шофер должен смотреть на дорогу, а не полагаться на то, что экран навигатор проинформирует обо всех опасных местах. Как раз наоборот, нередко навигация рекомендует дороги, не совсем предназначенные для проезда, например, дворы многоквартирных домов, таким образом создавая дополнительные возможности аварии," - добавляет Кублиньш.

В возрастной группе от 25 до 34 лет в качестве навигационного устройства телефон используют 65% латвийских водителей. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет чаще других используют музыкальные приложения и посещают веб-сайты, будучи за рулем.

Кублиньш подчеркивает, что "в процессе вождения задействуются все больше и больше интерактивных экранов, для использования которых водитель вынужден отвлекаться от дороги, поэтому для выполнения действий, требующих повышенного внимания, остановитесь на обочине дороге или в другом подходящем для своей безопасности и безопасности других людей. Почти каждый день мы констатируем, что отвлечение внимания от дороги приводит к несчастным случаям. Под отвлечением внимания следует понимать не только использование телефона за рулем, но и другие действия, например, употребление напитков и еды, нанесение косметики во время езды и т.д. К счастью, такие случаи нечасты, и ущерб причиняется только самим транспортным средствам, однако по поверхностный контроль за дорогой становится причиной более тяжелых случаев, когда сбиваются велосипедисты, пешеходы, водители электрических самокатов и др. Участники дорожного движения — к сожалению и на пешеходных переходах".

В других странах Балтии наблюдается аналогичная ситуация. В Литве телефоны за рулем

используют 69% респондентов, тогда как в Латвии и Эстонии — 73%. В целом эта проблема характерна для дорожного движения во всех странах Балтии.

В социологическом опросе, проведенном компанией Kindlustus в Латвии, Эстонии и Литве, приняли участие более 1000 человек из каждой страны.