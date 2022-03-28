Опрос: 73% жителей Латвии считают, что худший этап Covid-19 позади

Показатели заболеваемости и смертности от Covid-19 постепенно снижаются, поэтому с 1 апреля будет отменено большинство связанных с Covid-19 ограничений. Большинство жителей Латвии также настроены оптимистично, считая, что худший этап Covid-19 уже позади: так склонны думать в целом 73% опрошенных жителей Латвии (30% — да, 43% — скорее да). Об этом свидетельствуют данные "Термометра стресса" Benu Aptieka.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Тем временем 13% респондентов согласны с мнением, что худший этап пандемии еще не пройден (5% — нет, 8% — скорее нет), а еще у 14% не было определенного мнения по этому вопросу.

Еще в ноябре прошлого года ситуация была противоположной: 77% опрошенных жителей Латвии думали, что худший этап Covid-19 еще только впереди — 44% скорее были согласны с этим, а 33% были полностью согласны. Лишь 10% были согласны с тем, что худший этап пандемии уже позади (7% были скорее согласны, 3% — полностью согласны), а еще 13% не могли дать конкретный ответ.

Немного оптимистичнее на окончание пандемии смотрят мужчины: среди них 74% склонны думать, что худший этап Covid-19 уже позади (34% — да, 40% — скорее да), тогда как среди женщин так полагают 73% (27% — да, 46% — скорее да). В то же время среди мужчин больше тех, кто думает, что худший этап пандемии еще не пройден: так считают 14% мужчин (5% — нет, 9% — скорее нет) и 12% женщин (4% — нет, 8% — скорее нет). У 12% и 15% женщин не было конкретного ответа на этот вопрос.

Немного более скептично настроены русскоязычные: среди них 68% согласны с тем, что худший этап пандемии уже позади (28% — да, 40% — скорее да), тогда как среди латышей этот показатель составляет 75% (31% — да, 44% — скорее да). Русскоязычные также чаще отмечают, что худший этап Covid-19 еще не пройден — так считают 17% русскоязычных (9% — нет, 8% — скорее нет) и 12% латышей (4% — нет, 8% — скорее нет).



В целом более оптимистично на нынешнюю ситуацию смотрит молодежь в возрасте 18–24 лет — в этой возрастной группе 76% респондентов ответили, что худший этап Covid-19 уже позади (38% — да, 38% — скорее да), тогда как в других возрастных группах этот показатель колеблется в пределах 68-75%.

Сравнительно более пессимистично настроены пожилые люди, среди которых 18% склонны думать, что худший этап пандемии еще не пройден (5% — нет, 13% — скорее нет), тогда как в других возрастных группах этот показатель составляет от 8 до 14%.

Опрос проводился в сотрудничестве с компанией интернет-исследований GEMIUS в марте 2022 года, в нем приняли участие 1859 респондентов.