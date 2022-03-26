Опрос: 74% латвийцев следят за информацией о войне в Украине несколько раз в день

В целом 74% опрошенных жителей Латвии следят за информацией о войне, которую Россия ведет в Украине, по несколько раз в день или даже чаще (24% — постоянно или почти постоянно, 50% — несколько раз в день). Об этом свидетельствуют данные Термометра стресса BENU Aptieka, полученные в сотрудничестве с компанией Gemius.

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Опрос показал, что 13% респондентов следят за упомянутой информацией 2-4 раза в день, 6% — раз в день, 2% — реже, 3% ответили, что не следят за этой информацией, а еще у 2% не было конкретного ответа на этот вопрос. В целом раз в день за упомянутой информацией следят 93% респондентов.

Психотерапевт Андрис Веселовскис напоминает, что сейчас, конечно, важно быть в курсе происходящего, однако объем информации желательно дозировать, иначе постоянное слежение за военными новостями может привести к слишком сильной эмоциональной реакции, что может негативно сказаться на психическом благополучии, качестве сна, продуктивности, отношениях и других аспектах повседневной жизни, а также усилить страх.

Для более эмоционально чувствительных людей эксперт рекомендует ограничить объем информации и найти надежного собеседника. То же самое относится и к использованию социальных сетей: в период, когда происходит обмен большим количеством информации, важно не перегружать свою психику и искать равновесие между информированностью и эмоциональным благополучием.

Избыток негативной информации может вызвать у людей чувство беспомощности и страха, что может "раздавить" их. Поэтому каждому желательно искать способы участия и поддержки Украины — делать пожертвования, стать волонтером, связаться с украинской семьей в Латвии и т.д., а затем продолжать делать хорошо повседневные дела. Эксперт подчеркивает, что в это время следует придерживаться хороших, простых повседневных вещей, следить за событиями, но беречь энергию.

Если сравнить результаты по различным демографическим группам, то видно, что наиболее существенные различия проявляются в зависимости о того, на каком языке респонденты говорят в семье: латыши в целом чаще следят за событиями войны в Украине.

Среди латышей 76% (24% — постоянно или почти постоянно, 52% — несколько раз в день) следят за новостями о войне в Украине несколько раз в день или чаще, в то время как среди русскоговорящих этот показатель составляет 59% (24% — постоянно или почти постоянно, 52% — несколько раз в день). Русскоязычные также чаще вообще не следят за войной в Украине — 10% русскоязычных и 2% латышей не делают этого.