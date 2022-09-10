Опрос: 76% жителей по-прежнему в большом стрессе из-за военного вторжения России в Украину

Большинство жителей Латвии — 76,1% — по прежнему испытывают сильную или очень сильную тревогу из-за военной агрессии России в Украине, свидетельствуют данные опроса "Термометра стресса", проведенного Benu aptieka, сообщает агентство LETA.

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С весны этот показатель несколько уменьшился, однако незначительно. Весной свой уровень тревоги по поводу событий в Украине оценивали как высокий 84,6% респондентов.

Сейчас только 14% опрошенных оценивают уровень тревоги как средний и только 9,9% — как низкий или очень низкий. В начале мая средний уровень тревоги у себя фиксировали 7,8% опрошенных, как низкий — 7,5%.

Чаще из-за войны в Украине переживают женщины. 80% женщин оценивают свою встревоженность как высокую, среди мужчин — показатель ниже: 70%.

Аналогичная картина наблюдалась и весной. Высокий или очень высокий уровень стресса из-за событий в Украине наблюдался у 88% женщин и 76% мужчин.

Война вызывают большую тревогу у жителей, говорящих в семье по-латышски. Высокий уровень обеспокоенности у 79% латышей и только у 50% русскоязычных жителей. В мае цифры были несколько иные: сильную тревогу испытывали 88% латышей и 72% русскоязычных.

Молодежь беспокоится меньше. Среди жителей 18-24 лет только 49% испытывают высокий уровень тревоги из-за войны. Во всех остальных возрастных группах этот показатель — около 80%.

Больше тревожатся люди с высшим образованием — 82%. Среди тех, у кого есть диплом только о среднем образовании, этот показатель 63%.

Опрос проводился в сотрудничестве с компанией Gemius, в нем приняли участие 1 518 респондентов.