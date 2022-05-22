Опрос: 78% жителей Латвии считают азартные игры способом развлечения

Большинство (82%) опрошенных жителей Латвии считают, что закрытие игровых залов не приведет к уменьшению потребления азартных игр.

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Упомянутый соцопрос, осуществленный компанией "Norstat Latvia", является частью организованной Латвийской Ассоциацией игрового бизнеса информационной кампании "Maldi par Valdi", цель которой — развеять мифы, связанные с азартными играми в Латвии.

Отвечая на вопрос о том, как изменилось бы потребление азартных игр, если бы закрылись все игорные залы, 42% жителей подчеркнули, что люди продолжили бы играть в интернете. Примерно такое же количество опрошенных (40%) уверено, что появятся нелегальные залы для азартных игр. Трудности с ответом испытывали 11% респондентов. Между тем только 7% опрошенных считают, что после закрытия игровых залов люди прекратят играть в азартные игры.

Согласно данным исследования Миниздрава, чаще всего в азартные игры играют мужчины — в интернете преимущественно в возрасте от 25 до 34 лет, а очные игровые залы наиболее популярны среди игроков в возрасте от 18 до 24 лет. Чаще всего в азартные игры играют образованные мужчины со средневысокими или высокими доходами, говорящие на латышском языке.

"Ошибочным является представление, что интерес к азартным играм проявляется только среди необразованной и малоимущей аудитории, так как по крайней мере каждый второй опрошенный хотя бы раз играл в один из видов азартных игр на деньги. Ошибочно и предположение, что люди прекратят потребление азартных игр, если они будут запрещены очно и закроются игровые залы", — говорит президент Латвийской Ассоциации игрового бизнеса Арнис Верземниекс.

В ходе опроса установлено, что 78% респондентов считают азартные игры способом развлечения или хобби. Только 17% жителей они привлекают как источник зарабатывания денег. Отношение людей меняется, ведь, например, во время опроса, проведенного в 2019 году, почти половина (48 %) респондентов признали, что они играли в азартные игры, чтобы заработать деньги.

Жители в возрасте от 18 до 29 лет с уверенностью способны распознать, что азартные игры являются способом развлечения, что подтвердили 72% респондентов. А в возрасте от 60 до 74 лет худшее на данный момент понимание, так как в данной возрастной группе уже только 65% жителей считают азартные игры способом развлечения.

"В обществе мы по-прежнему наблюдаем некоторые укоренившиеся стереотипы. С годами отрасль существенно изменилась, изменились и привычки игроков, однако политики культивируют ошибочные предположения, а не прислушиваются к мнению экспертов. Поэтому мы начинаем информационную кампанию, чтобы развенчать мифы об отрасли", — отмечает Верземниекс.

Координатор телефона поддержки для людей, испытывающих зависимость от азартных игр, и их близких, Санта Лайминя из общества "Skalbes" отмечает: "Из опроса видно, что люди распознают зависимость от азартных игр как болезнь, однако не очень осведомлены об основных принципах формирования зависимости и сочетании многих факторов, например, наследственности, тяжелой психической травмы, пребывания в насильственных семейных отношениях и др. Дальнейшее информирование общества о группе факторов, вызывающих уязвимость от игромании, возможно, поможет кому-нибудь распознать у себя эту уязвимость и воздержаться от азартных игр".

В рамках информационной кампании "Maldi par Valdi" Латвийской Ассоциации игрового бизнеса намечено повысить в обществе осведомленность об ответственной игре, признаках зависимости, а также проинформировать о возможностях поддержки в случае возникновения зависимости. Цель кампании — развеять ошибочные представления и предоставить объективную информацию об отрасли, азартных играх и игровой зависимости.

Опрос в рамках информационной кампании "Maldi par Valdi" Латвийской Ассоциации игрового бизнеса был проведен в сотрудничестве с компанией "Norstat" в апреле этого года, было опрошено 1009 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.