Опрос: 81% жителей Латвии считают налоги слишком высокими

81% жителей Латвии считают, что налоги в стране слишком высоки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июле исследовательской компанией SKDS.

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Среди них 38% жителей считают, что слишком высоки налоги, которые платят они сами, а еще 43% считают, что налоги в целом слишком высоки.

Только 12% респондентов считают, что налоги в Латвии — адекватные.

В целом 46% респондентов считают налоговое бремя слишком высоким, 41% — просто высоким, а 10% — адекватным.

Среди людей с высокими доходами 16% респондентов считают налоговое бремя слишком высоким, 20% — высоким. В то же время 18% считают налоговую нагрузку низкой, 9% — очень низкой, а 23% — адекватной.

Среди людей со средним уровнем доходов 30% считают налоговое бремя слишком высоким, 44% — высоким, 18% — адекватным. 2% в этой группе считают налоговое бремя слишком низким.

Среди людей с низкими доходами 52% считают налоговое бремя слишком высоким, 36% — высоким, 7% — адекватным.

В ходе опроса, который проводился в июле, были опрошены 1000 человек.