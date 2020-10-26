Опрос: 90% латвийских школьников считают свое образование слишком теоретическим
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Опрос, проведенный организацией Junior Achievement Latvia, показал, что 90% латвийских школьников считают образование, которое они получают, слишком теоретическим и оторванным от реальной жизни. Помиомо этого, более 85% опрошенных учеников заявили, что усвоение учебного материала через практичекие занятия было бы намного более удобным и понятным способом, сообщает LETA.

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В свою очередь, у самой системы школьного образования другое мнение. Почти в каждой третьей школе Латвии не хватает учеников, чтобы обучение было качественным. Более сорока учебных заведений уже планируют реорганизацию. Для остальных Министерство образования подготовило долгожданные критерии. Те школы, которые не смогут им соответствовать, лишатся госфинансирования, сообщал портал rus.lsm.lv.

Министерство образования подготовило план — что делать со средними школами, которые не выполняют критерии. Если это происходит один год, то учебное заведение получает предупреждение и лишь 80% предусмотренного государственного финансирования. Если никаких изменения не произойдет и на второй год, то школа снова получит меньше средств — 50%. Если и на третий год критерии все еще не выполнят, то и будущее школы — под вопросом.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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Junior Achievement Министерство образования
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