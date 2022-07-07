Опрос: агрессию РФ в Украине осуждают 40% русскоговорящих, большая часть из них — против сноса памятника

Согласно результатам опроса, проведенного SKDS по заказу lsm.lv и rus.lsm.lv, агрессию России в Украине осуждают 40% русскоговорящих жителей Латвии, однако большая часть из них — 60% — не поддерживают снос памятника в Пардаугаве.

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В июне 2022 года респондентов просили ответить на вопросы об их отношении к происходящему в Украине. Как показали результаты исследования, 73%от общего количества респондентов осудили действия России, а 65% из них — "строго осудили". Еще 13% отметили свое нейтральное отношение, 5% — поддержали действия РФ в Украине, в том числе "определенно поддержали" — 2%.

Анализируя ответы русскоговорящих респондентов, исследователи отметили, что 40% из них осуждают российскую агрессию, 12% — поддерживают,а 28% выразили по этому поводу нейтральное отношение. Еще 19% опрошенных не дали ответ на этот вопрос.

При сравнении результатов подобных опросов, проводимых весной нынешнего года, выяснили, что количество русскоязычных, поддерживающих в конфликте Россию, сокращается: в первой половине марта таких был 21%, во второй половине марте — 20%, в апреле — 13%.

Соответственно постепенно растет и количество русскоязычных, выражающих свою поддержку Украине: в начале марта таких было 22%, в конце марта — 25%, в конце апреля — уже 30%.

Согласно результатам последнего опроса, действия РФ в Украине осуждают русскоязычные респонденты в возрасте от 18 до 34 лет, с высшим образованием, граждане Латвии, жители со средними и высокими доходами, а также жители Курземе.

Поддерживают военные действия России преимущественно мужчины в возрасте от 53 до 63 лет, лица без гражданства ЛР, трудоустроенные в частном секторе, жители со средними доходами и жители сельских территорий.

Однако, как показывают результаты опроса, среди русскоязычных респондентов снос памятника в Пардаугаве поддерживают лишь 9%, определенно не поддерживают 55% и скорей не поддерживают — 21%.

В свою очередь, среди носителей латышского языка за сноc свои голоcа отдали 72%, а против высказались 10%.

Среди русскоязычных снос памятника преимущественно поддерживают респонденты в возрасте от 18 до 34 лет, лица со средними и высокими доходами, а также жители Курземе.

Против этой идеи чаще всего выступали респонденты в возрасте от 55 лет и старше, без гражданства ЛР, лица с низкими доходами и жители окрестностей Риги.

Из русскоязычных респондентов, осудивших действия РФ в Украине, против идеи сноса памятника в Парке победы высказались 60%.

У респондентов также интересовались тем, какие эмоции они испытывают, когда в связи со Второй мировой войной слышат упоминание 9 мая.

Четверть (25%) всех респондентов заявили, что испытывают положительные эмоции (13% — очень положительные), о негативных эмоциях заявили 40% (в том числе о крайне негативных — 21%). Почти треть (31%) респондентов заявила о нейтральном отношении.

Среди говорящих дома в основном на латышском о позитивных эмоциях в связи с 9 мая сообщили 3%, еще 60% — о негативных, а о нейтральных — 35% Среди говорящих дома на русском картина позитивные эмоции по поводу 9 мая испытывают 62%, негативные — 7%. Еще у 25% отношение нейтральное, а 6% не дали конкретного ответа на этот вопрос.

Среди русскоязычных чаще, чем в среднем в этой группе, о позитивных эмоциях при упоминании 9 мая сообщили респонденты в возрасте 35 лет и старше, со средним образованием, без латвийского гражданства, с низкими или средними доходами, живущие в Рижском регионе и Земгале, а также в сельской местности.

О негативных эмоциях чаще говорили респонденты в возрасте от 18 до 34 лет, занятые в публичном секторе, люди со средними высокими или высокими доходами.

Среди всех респондентов чаще всего о позитивных эмоциях в связи с 9 мая заявляли те, кто поддерживают действия РФ в Украине, реже всего — осуждающие. Однако независимо от отношения к идущей сейчас войне у большинства русскоязычных респондентов упоминание 9 мая не вызывает негативных эмоций. Так, среди тех, кто осуждает действия РФ в Украине, 40% сообщили о положительных эмоциях, а 36% — о нейтральных.

Среди тех, кто относится к действиям РФ в Украине нейтрально, таковых соответственно 73% и 25%, а среди поддерживающих РФ — 93% и 4%.

Опрос проводился 7-16 июня среди жителей Латвии в возрасте от 18 до 80 лет, в нем приняли участие 1386 человек.