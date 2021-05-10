Опрос: безопасности вакцин от Covid-19 доверяют 62% латышей и 40% русскоязычных

60% опрошенных жителей Латвии в целом доверяют безопасности вакцин от Covid-19 (19% — доверяют полностью, 41% — скорее доверяют), 29% не доверяют их безопасности (15% — скорее не доверяют, 14% — полностью не доверяют), а 11% не могли дать конкретного ответа. Заметные различия по-прежнему сохраняются в зависимости от языка, на котором респонденты разговаривают в семье: среди латышей безопасности вакцин

от Covid-19 доверяют 62% (20% –доверяют полностью, 42% — скорее доверяют), а среди русскоязычных — 40% (13% — полностью доверяют, 27% — скорее доверяют). Об этом свидетельствуют данные исследования Термометр стресса BENU Aptieka.

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Анализ данных в зависимости от пола респондентов позволяет сделать вывод, что безопасности вакцин от Covid-19 больше доверяют мужчины. Среди женщин безопасности вакцин доверяют 57% (14% –доверяют полностью, 43% — скорее доверяют), а среди мужчин — 63% (25% –доверяют полностью, 38% — скорее доверяют). Мужчины чаще выражают более категоричное мнение в отношении вакцин от Covid-19, т. е. чаще отмечают, что полностью доверяют или полностью не доверяют безопасности этих вакцин. Вакцинам от Covid-19 не доверяют 31% женщин (скорее не доверяют — 18%, полностью не доверяют — 13%) и 28% мужчин (скорее не доверяют — 12%, а полностью не доверяют — 16%).

Опрос проводился в сотрудничестве с компанией по интернет-исследованиям GEMIUS — в конце марта и начале апреля было опрошено 1747 респондентов.

Безопасность и эффективность вакцин являются обязательными условиями регистрации вакцин в Европейском агентстве лекарств, напоминает глава Центра инфектологии Байба Розентале. Безопасность и эффективность вакцин устанавливается в ходе клинических исследований, которые проводятся перед процессом регистрации вакцины. В клинических исследованиях участвуют десятки добровольцев, которые получают вакцины, после чего проверяются сроки образования антител, их количество, а также проводится ряд лабораторных исследований, которые могут подтвердить или опровергнуть возможные побочные эффекты от вакцин на клеточном уровне. Одновременно регистрируются все нежелательные побочные явления после введения вакцины. Таким образом можно статистически рассчитать, у какого числа вакцинированных наблюдается локальная реакция в виде припухлости, покраснения и болезненности в месте введения вакцины, а также у скольких из них наблюдаются общие реакции организма — повышенная температура, головная боль, боли в конечностях, тошнота и общая слабость. Получившие вакцину в ходе клинического испытания сравниваются с пациентами из группы плацебо, т. е. с теми, кто не получил инъекцию вакцины. Таким образом можно сравнить заболевших в группе получивших вакцину от Covid-19 и в группе непривитых и определить эффективность вакцины.

В настоящее время эффективность зарегистрированных вакцин составляет от 82% до 95%. Все зарегистрированные вакцины прошли три фазы клинических испытаний. 4-я "фаза" клинических испытаний предусматривает, что будет продолжена регистрация любого малейшего побочного эффекта от получения вакцины. Это делается во всем мире, где проводится вакцинация от Covid-19. О выявленных нежелательных побочных явлениях в Латвии необходимо сообщать в Государственное агентство лекарств, напоминает профессор Розентале.