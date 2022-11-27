Опрос: более половины латвийцев планируют потратить меньше денег на рождественские подарки в этом году

В этом году 58% латвийцев планируют тратить меньше денег на рождественские подарки, в том числе 11% респондентов отметили, что вовсе не собираются покупать подарки на это Рождество. Об этом свидетельствуют данные опроса компаний TRY Dig Latvia и Norstat.

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Тем временем 32% опрошенных считают, что их траты будут такими же, как и в прошлом году, а 10% респондентов планируют потратить больше денег.

Согласно результатам опроса, 21% латвийцев планируют потратить на подарки до 50 евро, 24% - от 51 до 100 евро, а 14% - от 101 до 150 евро. Более 150 евро на подарки планируют потратить 19% опрошенных, между тем 11% респондентов не смогли точно сказать, сколько они собираются заплатить за рождественские подарки.

Женщины, жители с более низкими доходами и пожилые люди с большей вероятностью планируют тратить меньше в этом году.

Кроме того, опрос показал, что 41% респондентов планируют закупаться в магазинах, торговых центрах или на рождественских базарчиках. Тем временем 17% опрошенных собираются делать покупки в латвийских или зарубежных интернет-магазинах, а 23% будут покупать подарки как очно, так и онлайн. 18% латвийцев не могли точно сказать, где будут закупаться к Рождеству.

В то время как физические магазины наиболее популярны среди опрошенных жителей старше 60 лет, латвийцы младше 39 лет предпочитают закупаться в интернет-магазинах.

В опросе, проведенном в октябре 2022 года, приняли участие более 1000 латвийцев в возрасте от 18 до 74.