Опрос: более трети жительниц Латвии сталкивались с эмоциональным насилием во время родов

36% женщин сталкивались с негативным отношением со стороны медицинского персонала до, во время или после родов, свидетельствует опрос, проведенный компанией по исследованиям общественного мнения Norstat, публицистом Агрой Лиеге-Долежко и предпринимателем, консультантом Ольгой Прочевской.

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61% женщин не сталкивались с негативным отношением, а 3% предпочли не отвечать на вопрос.

Чаще всего женщины получали негативные комментарии о своей внешности или поведении — так ответили 41% женщин. Еще 32% женщин подверглись критике за отсутствие навыков дыхания, потуг или грудного вскармливания и ухода за ребенком. 22% женщин сообщили, что их крики о помощи игнорировались, 17% сталкивались с ложью и утаиванием информации, 16% — с криками, 12% заявили, что им угрожали, 14% — что их насильно удерживали, а еще в 15% случаев имело место несогласованное давление на живот или другое физическое воздействие.

Некоторые женщины упомянули о неоправданном разлучении с новорожденным, несогласованном вмешательстве практикантов, некачественном зашивании разрывов, которое затем годами доставляло дискомфорт, и даже гибели ребенка из-за халатности врачей.

По мнению Лиеге-Долежко, результаты исследования показывают не только то, что негативное и поверхностное отношение к роженицам довольно распространено в Латвии, но и насколько высок уровень терпимости общества к насилию в целом.

Она добавила, что "регулярное упоминание советского наследия не является поводом для откладывания решений — и внутренняя культура медицинских учреждений, и реакция общества на это, казалось бы, повседневное насилие должны в корне измениться. И крики, и презрительные комментарии, и оставление без помощи — все это проявления насилия".

Опрос показал, что негативное отношение исходило как от врачей — 45% случаев, так и от акушерок — 41% и медсестер — 43%.

Женщины из Риги, жительницы крупных латвийских городов и сельской местности в равной степени подвергаются насилию во время родов.

Это первый масштабный опрос об опыте родов в Латвии. Всего в опросе приняла участие 2591 женщина, из которых 1440 родили хотя бы одного ребенка в одной из латвийских больниц.