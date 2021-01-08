Опрос: больше всего противников прививок — среди избирателей "Согласия", СЗК и НКП
Foto: LETA

Больше половины избирателей "Согласия" не планируют делать прививку от Covid-19, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром изучения общественного мнения Factum. Скептически относятся к вакцинам и те, кто голосует за Новую консервативную партию и Союз зеленых и крестьян.

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55% опрошенных Factum избирателей "Согласия" не собирались делать прививку, 26% были готовы принять участие в вакцинации. Среди сторонников НКП эти показатели составили, соответственно, 45% и 48%; сторонники СЗК разделились поровну (по 40%).

Не планировали прививаться 35% избирателей Национального объединения, 50% были готовы участвовать в вакцинации. Скептически относятся к прививкам 25% сторонников "Прогрессивных", 21% сторонников "Развития/За!" и 19% сторонников "Нового единства". Прививаться готовы, соответственно, 59%, 62% и 64% респондентов.

Опрос проходил с 27 ноября по 17 декабря, в нем приняли участие 1297 респондентов.

Программа вакцинации от Covid-19 стартовала в Латвии 28 декабря. Из-за неясного плана и недостаточно высоких темпов вакцинации премьер-министр Кришьянис Кариньш на этой неделе потребовал отставки министра здравоохранения Илзе Винькеле.

Всего по ситуации на 7 января в Латвии было привито 5354 человека. При этом Латвия уже получила 23 400 доз вакцины Comirnaty производства Pfizer и BioNTech — ими может привиться 11 700 человек, поскольку каждому нужно две дозы. Таким образом, за полторы недели прививки получили менее половины от тех, кто, согласно плану вакцинации, имеет право на вакцину в числе первых.

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