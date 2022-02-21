Опрос: большинство латвийцев поддерживают употребление марихуаны в медицинских целях

70% латвийцев считают, что марихуану следует разрешить исключительно в медицинских целях по рецепту врача, свидетельствуют данные опроса "Евробарометр".

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Жителей Латвии и ЕС попросили ответить на вопросы об употреблении и легализации марихуаны. Большинство, или 70% опрошенных латвийцев считают, что марихуану следует разрешить только в медицинских целях и только по рецепту, 13% заявили, что марихуану следует разрешить как в медицинских, так и в рекреационных целях, а 5% считают, что марихуану следует разрешить только в медицинских целях и без рецепта врача.

В свою очередь, 10% жителей Латвии считают, что марихуану нельзя разрешать в медицинских или рекреационных целях, а 2% не смогли дать конкретного ответа на этот вопрос.

В других странах ЕС большинство, или 62% людей считают, что марихуана должна быть разрешена в медицинских целях и по рецепту, 23% считают, что марихуана должна быть разрешена для взрослых как в медицинских, так и в рекреационных целях, и еще 8% считают, что марихуана должна быть разрешена в медицинских целях без рецепта врача.

6% жителей других стран ЕС считают, что марихуану нельзя разрешать в медицинских или рекреационных целях, а 2% не смогли дать однозначного ответа на этот вопрос.

Жителям Латвии и ЕС также было предложено оценить свое отношение к запрету или легализации таких наркотиков, как марихуана и кокаин. Ровно половина населения Латвии, или 50% респондентов считают, что марихуана и в будущем должна быть запрещена, 48% считают, что распространение марихуаны необходимо регулировать. 2% не дали конкретного ответа на этот вопрос.

Большинство, или 62% населения других стран ЕС считают, что оборот марихуаны должен регулироваться. 35% считают, что марихуану нужно продолжать запрещать, а 3% не дали конкретного ответа.

Что касается кокаина, то 88% жителей Латвии и 89% граждан ЕС считают, что кокаин должен быть запрещен и в будущем. 9% латвийцев и 10% граждан ЕС считают, что распространение кокаина должно регулироваться, а еще 3% жителей Латвии и 2% жителей ЕС не дали ответа на этот вопрос.

Респондентам было предложено ответить на вопрос, насколько легко или сложно им будет достать марихуану в ближайшие 24 часа. 30% респондентов из Латвии ответили, что достать марихуану будет сложно, 29% — что очень сложно. 19% жителей Латвии заявили, что достать марихуану будет легко, 9% ответили "очень легко", а 12% не знали ответа.

В других странах ЕС 28% заявили, что достать марихуану им будет легко или очень легко, 18% дали ответ, что это будет очень сложно, 15% — сложно. 11% респондентов не знали ответа на этот вопрос.

Опрос проводился с 30 июня по 10 июля 2021 года, в нем участвовали 1002 жителя Латвии и 25 713 жителей ЕС.