Опрос: Большинство русскоязычных Латвии не выражают симпатии ни одной из сторон конфликта в Украине

Даже через два месяца после российского вторжения в Украину большинство русскоязычных жителей Латвии не были готовы выразить свои симпатии одной из сторон конфликта, при этом лишь 17% латышей не определились, а 83% поддержали Украину, сообщает журнал Ir со ссылкой на данные двух опросов, проведенных SKDS в конце апреля по заказу фонда Фридриха Эберта.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Данные упомянутых опросов показывают, что практически по всем вопросам мнения значительно различаются в зависимости от используемого в семье разговорного языка — только латышского, только русского или обоих. При этом прослеживается четкая тенденция, что мысли молодого поколения русскоязычных жителей Латвии часто отличаются от взглядов их родителей, бабушек и дедушек.

Согласно данным упомянутого исследования, среди русскоязычных единственная демографическая группа, в которой большинство респондентов (51%) явно выступают на стороне Украины, это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

"Одним из главных положительных результатов опроса является то, что русскоязычная молодежь, более открытая и приверженная Европейскому союзу, имеет четкое представление о преступлениях России и необходимости поддерживать Украину. Их мнение во многом совпадает с мнением их латвийских сверстников", — отметил глава Фонда Эберта в странах Балтии Рейнхардт Крумс.

Больше всего "нейтральных" русскоязычных в Латгале (68%) и в предпенсионном возрасте (65%). В целом русскоязычные скорее симпатизируют Украине, чем России, однако в нескольких демографических группах наблюдается противоположный результат, пишет Ir, ссылаясь на данные исследования.

Данные исследования показывают, что существует связь между высказываемой респондентами позицией, их доходом и образованием: чем образованнее и состоятельнее респонденты, тем больше они поддерживают Украину. Наибольшую симпатию к Украине выражают молодежь (58%), более состоятельные респонденты (56%) и жители Видземе (55%). Наименьшая поддержка России оказалась в Рижском регионе (2%), а больше всего не определившихся снова было в Латгале (63%).

В смешанных семьях, где говорят и на латышском, и на русском языке, поддержка Украины выражена гораздо сильнее — только в Латгале она ниже трети (28%), а в большинстве демографических групп значительно превышает 40%.

В исследовании использовались очные и онлайн-опросы, проведенные исследовательским центром SKDS в конце апреля, в ходе которых было опрошено более 2000 жителей Латвии.